Takla atan otomobilden kaçtılar

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan biri Suriye uyruklu 2 kişi, otomobil çekilirken geldikleri kaza yerinde gözaltına alındı.<br>Kaza, akşam saatlerinde Karabucak mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, takla atmış bir otomobilin bulunduğu yönünde ihbarda bulunması üzerine, kaza yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin araçta yaptıkları incemelede, 31 ASA 01 plakalı otomobilde kimsenin bulunmadığını belirledi. Takla atan otomobilin götürülmek üzere çekiciye yüklendiği sırada arkadaşıyla kaza yerine gelen Suriye uyruklu Hüseyin A., aracı kendisinin kullandığını ve içinde sadece kendisi yanındaki arkadaşının bulunduğunu söyledi. Otomobilin kontrolden çıktıktan sondan takla attığını belirten ancak neden kaçtıkları henüz öğrenilemeyen iki kişi, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. <br>Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-04-16 23:35:21<br>

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