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Kirayı ödeyemeyen ailenin evden atılma korkusu

DHA

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, minibüs şoförlüğü yapan 4 çocuk babası Kamil Fıratoğlu (39), koronavirüs salgını nedeniyle işler azalınca ev kirasını ödeyemez oldu. Evden atılma korkusu yaşayan Fıratoğlu ailesi, yardım bekliyor. Mezitli ilçesinde kirada oturan Fıratoğlu ailesi, zor günler yaşıyor. Minibüs şoförlüğü yapan ve yevmiye usulü çalışan Kamil Fıratoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle işler azalınca para kazanamaz oldu. Fıratoğlu´nun eşi Özlem Fıratoğlu (29) yardım için valiliğe başvurdu. Aileye geçen ay valilik tarafından yardımda bulunuldu. Ancak Kamil Fıratoğlu, çalışmayınca...

Kirayı ödeyemeyen ailenin evden atılma korkusu

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, minibüs şoförlüğü yapan 4 çocuk babası Kamil Fıratoğlu (39), koronavirüs salgını nedeniyle işler azalınca ev kirasını ödeyemez oldu. Evden atılma korkusu yaşayan Fıratoğlu ailesi, yardım bekliyor.<br>Mezitli ilçesinde kirada oturan Fıratoğlu ailesi, zor günler yaşıyor. Minibüs şoförlüğü yapan ve yevmiye usulü çalışan Kamil Fıratoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle işler azalınca para kazanamaz oldu. Fıratoğlu´nun eşi Özlem Fıratoğlu (29) yardım için valiliğe başvurdu. Aileye geçen ay valilik tarafından yardımda bulunuldu. Ancak Kamil Fıratoğlu, çalışmayınca aile ev kirasını ödemekte güçlük çekmeye başladı. 4 çocuğu olduğunu söyleyen Özlem Fıratoğlu, kiralarını ödeyemedikleri için ev sahibi tarafından kapının önüne konulacaklarını söyledi.<br>Yaşadıklarından dolayı psikolojilerinin bozulma noktasına geldiğini, yetkililerden yardım beklediklerini belirten Özlem Fıratoğlu, "Dayanacak gücümüz kalmadı. Çocuklarım için yetkililerden yardım istiyorum" dedi.<br>'GEÇTİĞİMİZ AY VALİLİK YARDIMIYLA KİRAMIZI ÖDEDİK'<br>Bu ay kirayı ödeyemediklerini belirten Özlem Fıratoğlu, "Geçtiğimiz ay valilik yardımıyla kiramızı ödedik. Ancak bu ay yine kira dönemi geldi. Yardım için başvurular yaptık. Kocam minibüs şoförlüğü yaparak günlük para kazanıyordu, onunla geçinmeye çalışıyorduk. Koronavirüs salgını olunca işleri azaldı, para kazanamaz oldu. Faturalarımızı da ödeyemedik, birikti. Kendim için bir şey istemiyorum. Çocuklarım için yardım istiyorum. Lütfen sesimizi duysunlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-04-17 08:43:52<br>

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