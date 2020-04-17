Kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar suç üstü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar polis ekiplerince suç üstü yakalandı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiye göre; kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtan şahıslar, H.Ö adlı vatandaşı telefonla arayarak kimlik bilgilerinin Ankara ilindeki bir kuyumcu soygununa karıştığını, gizli bir operasyon yapacaklarını ve kendilerine yardım etmesi gerektiğini söyleyerek dolandırmaya çalıştı. Bu olay üzerine ihbar alan Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında H.Ö isimli vatandaşa ait 243.150 TL değerinde ziynet eşyası ve 34.500 TL nakit para şüpheliler B.Y ve A.A ya teslim edileceği sırada ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin Asayiş büro amirliğinde ifadelerinin alınmasının ardından Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

B.Y mahkemece tutuklanırken, A A isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşları kendilerini savcı, polis şeklinde tanıtarak para isteyen şahıslara itibar etmemeleri şeklinde uyarıda bulundu.

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