Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sosyal Yardımlaşma Vakfı, korona virüsten etkilenenler için seferber oldu Mut Kaymakamı Muammer Köken, 1. faz destek çalışmasından 3 bin 789 hane, 2. faz yardımlardan da 6 bin 229 hanenin yararlanacağını söyledi Berber kalfaları, ev temizliği yapan kişiler, kahvehane ve kuaför çalışanları, garson, aşçı, inşaat işçiliği gibi işlerle geçimlerini temin etmeye çalışan toplam 370 aileye biner TL yardım ulaştı Köken: "ilçemizde ailelere toplam 6 Milyon 229 bin TL’lik destek sağlıyoruz"

İHA

Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yardımlardan faydalanamayan yevmiye usulü günübirlik işlerde çalışan ve Korona virüs (Covid19) salgınından olumsuz etkilenerek temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlük yaşayan aileleri unutmadı. Berber kalfaları, ev temizliği yapan kişiler, kahvehane ve kuaför çalışanları, garson, aşçı, inşaat işçiliği gibi işlerle geçimlerini temin etmeye çalışan toplam 370 aileye biner TL yardım ulaştırıldı.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı, korona virüsten etkilenenler için seferber oldu Mut Kaymakamı Muammer Köken, 1. faz destek çalışmasından 3 bin 789 hane, 2. faz yardımlardan da 6 bin 229 hanenin yararlanacağını söyledi Berber kalfaları, ev temizliği yapan kişiler, kahvehane ve kuaför çalışanları, garson, aşçı, inşaat işçiliği gibi işlerle geçimlerini temin etmeye çalışan toplam 370 aileye biner TL yardım ulaştı Köken: "ilçemizde ailelere toplam 6 Milyon 229 bin TL’lik destek sağlıyoruz"

Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yardımlardan faydalanamayan yevmiye usulü günübirlik işlerde çalışan ve Korona virüs (Covid19) salgınından olumsuz etkilenerek temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlük yaşayan aileleri unutmadı. Berber kalfaları, ev temizliği yapan kişiler, kahvehane ve kuaför çalışanları, garson, aşçı, inşaat işçiliği gibi işlerle geçimlerini temin etmeye çalışan toplam 370 aileye biner TL yardım ulaştırıldı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, Mut’ta 1. Faz yardımlarını tamamlayan ve 2. Faz yardımlarına devam eden SYDV, berber kalfaları, ev temizliği yapan kişiler, kahvehane ve kuaför çalışanları, garson, aşçı, inşaat işçiliği gibi işlerle geçimlerini temin etmeye çalışan toplam 370 aileye hane başına bin TL olmak üzere toplam 370 bin TL destek kararı aldı. Destek ödemelerinin 17 Nisan tarihi itibarıyla başlayacağı bildirildi.
Yeni tip Korona virüsün çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkeleriyle birlikte ülkemizi de etkilediğini belirten Mut Kaymakamı Muammer Köken, “Kıtalar arası salgın olarak tanımlanan bu salgınının olumsuz etkilerine karşı devletimiz tarafından alınan önlemlerin yanında, ilçemizde kurum kuruluşlarımızın imkanları seferber edilerek salgının olumsuz etkileri giderilmeye çalışılmaktadır. Devletimiz tarafından uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı uygulama süreci devam etmektedir” dedi.

1. fazdan 3 bin 789 hane, 2. fazdan 6 bin 229 aile yararlanacak
İlçe Kaymakamı Köken, 1. faz ve 2. Faz yardım programları hakkında şu bilgileri verdi:
“1. Faz yardım programı tamamlanmıştır. 1 Faz yardım programından ilçemizden 3 bin 789 hane faydalandırıldı. Bu kapsamda 3 bin 789 aileye biner TL ödeme yapıldı. Ödemeler vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıldı. Bu fazda toplam 3 milyon 789 Bin TL’lik ödeme gerçekleştirildi. 2. Faz destek programından faydalanacak aileler 4 Nisan tarihi itibarıyla Aile Bakanlığımız tarafından tespit edildi. İlçemizde 2. Faz yardım programından yararlanacak aile sayısı toplam 6 bin 229’dur. Yine aile başına bin TL olarak ödenecektir. 2. Faz destek programında ilçemizde toplam 6 Milyon 229 Bin TL’lik destek ailelerimize evlerinde ulaştırılacaktır.”

Mut SYDV tarafından, 1. Faz ve 2. Faz destek programından faydalanamayan ailelere de yardım edeceklerini belirten Kaymakamı Köken, “Yevmiye usulü günübirlik işlerde çalışan ve salgından olumsuz yönde etkilenerek temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlük yaşayan, berber kalfaları, ev temizliği yapan kişiler, kahvehane çalışanları, kuaför çalışanları, garson, aşçı, inşaat işçiliği gibi işlerle geçimlerini temin etmeye çalışan, toplam 370 aileye hane başına bin TL olmak üzere toplam 370 Bin TL destek kararı alınmış ve ödemeleri 17 Nisan tarihi itibarıyla başlamıştır” dedi.
Kaymakam Köken, şu ana kadar salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilçede toplam 10 bin 388 aileye, 10 Milyon 388 bin TL kaynak tahsis edildiğini, ödemelerin tamamının vatandaşların konutlarında teslim edilmeye devam ettiğini kaydetti.
Nakdi desteklerin yanında diğer çalışmaları da aktaran Köken, “Nakdi desteklerimizin yanı sıra, 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan, kimsesiz 50 vatandaşımıza evlerine de sıcak yemek dağıtımlarımız devam etmektedir. Öğretmen evi tarafından hazırlanan yemekler vatandaşlarımızın konutlarına ulaştırılarak teslim edilmektedir. Ayrıca Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz kısıtlı vatandaşlarımız taleplerine istinaden, 7 gün 24 saat alışveriş ve temel ihtiyaçların karşılanması noktasından mesai mevhumu gözetmeden çalışmalarına özveri ile devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Kaymakam Köken sözlerini, “Devletimiz bu süreçte tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” diyerek tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı
Kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar suç üstü yakalandı
YEREL HABERLER Kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar ...
Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar
Kirayı ödeyemeyen ailenin evden atılma korkusu
YEREL HABERLER Kirayı ödeyemeyen ailenin evden atılma korkusu
Fransa’da Korona virüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Fransa’da Korona virüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni ...
(Görüntülü) Koronavirüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni ...
DHA YURT - Koronavirüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi
YEREL HABERLER DHA YURT - Koronavirüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni ...
Koronavirüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de ...
Takla atan otomobilden kaçtılar
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden kaçtılar
Toroslar Belediyesi, katı atık aktarma istasyonunu dezenfekte etti
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, katı atık aktarma istasyonunu ...
(Görüntülü) Yavru boz ayılar, doğa parkının maskotu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yavru boz ayılar, doğa parkının maskotu ...
Akdeniz’de asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de asfalt çalışmaları sürüyor
(Görüntülü) Mersinlilere 'rehavete kapılmayın' uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersinlilere 'rehavete kapılmayın' ...
Yavru boz ayılar, doğa parkının maskotu oldu
YEREL HABERLER Yavru boz ayılar, doğa parkının maskotu oldu
Toroslar Belediyesinden çocuklara online kitap okuma etkinliği
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden çocuklara online kitap okuma ...
(Görüntülü) Moda tasarımcısı, gönüllü maske dikiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Moda tasarımcısı, gönüllü maske dikiyor
Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” ...
Taş ocağında kazada 1 işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Taş ocağında kazada 1 işçi yaşamını yitirdi
Moda tasarımcısı, gönüllü maske dikiyor
YEREL HABERLER Moda tasarımcısı, gönüllü maske dikiyor
Modacılığı bıraktı maske dikiyor Mersin’de, moda tasarımcısı Latife Şengül, korona virüsle mücadeleye destek vermek amacıyla evinde maske dikmeye başladı
YEREL HABERLER Modacılığı bıraktı maske dikiyor Mersin’de, moda ...
Erdemli'de korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de korona virüsle mücadele çalışmaları ...
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 1. etabın yol açma ve doldurma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 1. etabın yol açma ...
Yüz günlük yavru ayılar Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldular
YEREL HABERLER Yüz günlük yavru ayılar Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu ...
Maden ocağında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti Mersin'in Fındıkpınarı Mahallesi'nde maden ocağında malzeme indirdikleri sırada kayan toprağın altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı
YEREL HABERLER Maden ocağında toprak altında kalan işçi hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X