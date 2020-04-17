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Tarsus'ta 51 kök hint keneviri ele geçirildi

İHA

Mersini'in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 51 kök hint keneviri ele geçirildi.

Tarsus'ta 51 kök hint keneviri ele geçirildi

Mersini'in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 51 kök hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yapan bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yeşiltepe Mahallesi'nde şüpheli şahsa ait inşaat halindeki binanın bahçesinde yapılan aramada 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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