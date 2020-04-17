(Görüntülü) Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu oldu

MERSİN'de Tıp Fakültesi Hastanesi?nde diyaliz hemşiresi olarak görev yapan Özlem Çınar (38), koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu edildi.<br>Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi?nde diyaliz hemşiresi olarak çalışan Özlem Çınar, koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Görev yaptığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 5 günlük zorlu tedaviyle sağlığına kavuşan Çınar?ın, son testi negatif çıktı. Taburcu edilen Çınar'ı mesai arkadaşları alkışlarla uğurladı. Gözyaşlarını tutamayan Çınar, "Hepinize sarılmak isterdim ama koronavirüsten sonra artık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin <br>2020-04-17 15:37:16<br>
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