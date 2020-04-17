Kundaklanan ev kullanılmaz hale geldi (2)

Bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı - KARAMAN

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<br>ABLASINA ŞİDDET UYGULAYINCA EVİ YAKMIŞ<br>Mersin'in Tarsus ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'nde Z.D.'nin evini kundaklayan kişinin baldızı F.E. (29) olduğu ortaya çıktı. Z.D.'nin, ablasına şiddet uyguladığını öğrenince öfkelenip evi ateşe verdiği öğrenilen F.E., polis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan F.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-04-17 15:45:04<br>

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