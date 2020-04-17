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Mersin'de belediyeye ait mülklerde kira borçları 3 ay erteleniyor Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Meclis onay verirse su faturalarını da 3 ay ertelemeyi düşünüyoruz"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyeye ait mülklerde kiracı olan esnafın kira borcunun 3 ay süreyle erteleneceğini ve bu süre sonunda taksitle tahsil edileceğini belirtirken, belediye meclisinin onaylaması durumunda su faturalarının da 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenmesini düşündüklerini söyledi.

Mersin'de belediyeye ait mülklerde kira borçları 3 ay erteleniyor Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Meclis onay verirse su faturalarını da 3 ay ertelemeyi düşünüyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyeye ait mülklerde kiracı olan esnafın kira borcunun 3 ay süreyle erteleneceğini ve bu süre sonunda taksitle tahsil edileceğini belirtirken, belediye meclisinin onaylaması durumunda su faturalarının da 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenmesini düşündüklerini söyledi.
Seçer, katıldığı bir programda Mersin’deki salgınla mücadele çalışmalarını anlattı. Cumartesi ve pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağına hazırlıklı olduklarını belirten Seçer, "Ekmek fabrikamız üretime devam edecek. Hatta üretimi biraz daha artırdık. Belediye otobüslerimiz sağlık çalışanlarına ve kamu çalışanlarına sabahtan itibaren hizmet verecek. Kriz merkezimiz açık olacak. Vatandaşlarımızın talepleri oluyor. Gıda, ilaç, bebek maması gibi talepler oluyor. Bunlarla ilgili talepler alınacak” dedi.
"165 bin gıda kolisi talebi aldık"
Kriz merkezinin başta gıda olmak üzere vatandaşların taleplerini almaya devam ettiğini belirten Seçer, “Şu ana kadar 60 binden fazla çağrı aldık. Muhtarlıklardan, meslek odalarından, sivil toplum örgütlerinden gelenleri de eklersek, 165 bin gıda talebi var. Yani bizim 165 bin koli gıda dağıtmamız lazım ki, talebi karşılayalım. Şu an bütün talepleri karşılamış değiliz. 15 bin gıda kolisi dağıttık. Bugünden itibaren daha yoğun dağıtacağız. Gıda kolilerimiz daha hızlı gelecek. Bize gelen talepleri ne sorgulama vaktimiz, ne de fiziki koşulumuz var. Öncelikli olarak yoksula ulaşmamız lazım. Bu yardımı öncelikle ihtiyacı olanlara ulaştırmak adına, alım gücü olanlar, bizden yardım talep etmesin. İhtiyaç sahibi herkesin gıda talebine yanıt vereceğiz” ifadelerini kullandı.
“Şu an önceliğimiz vatandaşın sağlığı”
Belediyelerin bugüne kadar yaptıklarını kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini, merkezi hükümetin belediyelere destek vermesi gerektiğini kaydeden Seçer, şunları söyledi: “Meclisten bir yasa geçti, bazı düzenlemeler yapıldı. Biz de bu düzenlemelere göre vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacağız. Kiraların ertelenmesiyle ilgili yetkiyi bize verdi. Bin 186 kiracımız var. Bunların bizlere olan borçlarını 3 ay öteleyeceğiz. Daha sonra taksitle kendilerinden tahsil edeceğiz. Diğer taraftan toplu taşımacılık yapanların bizden talepleri var. Bizim de hükümetten taleplerimiz var. Biz onlara yardımcı olalım, bazı borçlarını erteleyelim ama akaryakıttan ÖTV alınmasın diye talebimiz oldu, bununla ilgili adım atılmadı. Bizim banka borçlarımız var, kredilerimiz var. Bunlar bizi zorlayacak. SGK primleri 3 ay ertelenecek. Bu olumlu bir gelişmedir. Ancak diğer taleplerimiz konusunda karşılık bulduğumuzu söyleyemem. Vatandaşa su parası gönderiyoruz ama arzu ediyorsanız ödemeyin diyoruz. Meclisi toplayabilirsek, meclis kararı alabilirsek, su borçlarını 3 ay faizsiz ertelemeyi düşünüyoruz. Reklam ilan vergilerini ertelemeyi düşünüyoruz. Biz belediye olarak vatandaşımıza yardım etmek zorundayız. Merkezi yönetim belediyeleri destekleyecek ki, belediyeler de vatandaşa yardım etsin. Biz kaynaklarımızı vatandaşın selameti için harcamalıyız. Daha sonra yol yaparız, bina yaparız, diğer projeleri yaparız. Şu an önceliğimiz vatandaşın sağlığı. Şu anda bizim görevimiz insanların sorunlarını en aza indirmek.”
“Maske dağıtımını hükümetle birlikte yapalım istiyoruz”
Maske dağıtımı konusundaki sıkıntılara dikkat çeken Seçer, şu bilgileri verdi; "Maske talebi çok sayıda var. Bu hastalıkla mücadelede ya da hastalığın kontrolünde önemli bir enstrüman maske. Onu tedarik etmekte vatandaş zorlanıyor, bizden istiyor. Biz bugüne kadar kendi imkanlarımızı kullanıp, 250 bin maske temin edip, dağıttık. Dedik ki, maske üretelim. Bu kez de dediler ki, 'Sağlık Bakanlığının izni gerekli.' Bizden bir sürü belge istediler. Neyse ki girişimlerle, Vali Beyin katkılarıyla yaptığımız girişimlerle onu da çözdük. Maske dağıtımını biz de artıracağız. En azından merkezi yönetimin eksik olduğu noktalarda, biz de yardımcı olalım, beraber yapalım bu işi istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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