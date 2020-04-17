Yeşilçam emektarı 'Seferoğulları´nın Suphi´sine yardım eli

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus İlçesinde tek başına yaşayan Yeşilçam´ın emektarlarından 73 yaşındaki Cevdet Arıkan´a, ihtiyaçlarının karşılanması için yardım eli uzandı.<br>Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Tosun Paşa´da `Seferoğulları´dan Suphi´ rolüyle hafızalara kazınan, bunun yanı sıra Ferdi Tayfur´un 'Çeşme', 'Ben de Özledim, Cüneyt Arkın´ın 'Gırgır Ali' gibi 200´e yakın filmde rol alan Cevdet Arıkan, genç yaşta girdiği ve uzun yıllar emek harcadığı sinemadan uzaklaşarak, ailesiyle birlikte Tarsus´a yerleşti. Eşi ve çocuklarının İstanbul´da yaşamalarından dolayı Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi´nde tek katlı evde yalnız olarak yaşamını sürdüren ve sadece 65 yaş üstüne verilen yaşlılık maaşı geliri olan Cevdet Arıkan´ın durumu belediyeye iletildi. Arıkan adına nakit olarak kullanabileceği her ay para yüklenecek banka kartı düzenlendi. İhtiyaçlarını karşılamada destek olacak kart, muhtar tarafından kendisine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-04-17 18:21:08<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-