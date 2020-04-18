Türkiye’de yılın ilk kayısı hasadı Silifke’de yapıldı İlk hasatta 250 kilo kayısı, İstanbul, Ankara ve İzmir’e gönderildi

Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altında ilk hasadı yapılan kayısı, İstanbul, Ankara ve İzmir’e gönderildi.

Turfanda meyveciliğin merkezi olan Mersin’in Silifke ilçesinde çilek ve can eriğinden sonra sezonun ilk örtü altı kayısı hasadı yapıldı. İlk hasatta 250 kilo kayısı, İstanbul, Ankara ve İzmir’e gönderildi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, bu yıl ilçe genelindeki bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 11 bin ton hasat yapılmasının beklendiğini söyledi. Bölgenin mikroklima özelliği nedeniyle Türkiye’nin turfandacılık alanında ilkleri yaşadığını ifade eden Doygun, “Türkiye’nin ilk çilek ve can eriğini çıkaran Silifkeli üreticiler, örtü altına aldığı kayısıyı da hasat etmeye başladı” dedi.

Silifke’nin Kabasakallı Mahallesi’nde örtü altında kayısı üretimi yapan Hamza Gökler ise yılın ilk kayısı hasadını Silifke’de yapmanın gururunu yaşadıklarını ve ilk hasat ürünleri İstanbul, Ankara ve İzmir’e gönderdiklerini söyledi.

4 dönüm örtü altına aldığı kayısı bahçesinden yaklaşık 4 ile 5 ton ürün beklediğini ifade eden Gökler, “Ürün çok lezzetlidir. Tamamen doğal ortamda yetiştiriyoruz. Bu yıl virüs nedeniyle fiyatların nasıl olacağını bilmiyoruz. Biz geçen yıl 35 ile 50 lira arasında satmıştık. Ancak bu yıl daha fiyat belirlenmedi” diye konuştu.

Üretici Hamza Gökler, 4 dönümlük arazisine İspanya’dan getirttiği ‘magador’ cinsi kayısı fidanı diktiğini, bu türün Akdeniz Bölgesi’nde ‘erkenci’ diye bilinen diğer kayısı çeşitlerine göre 15 gün daha erken olgunlaştığını sözlerine ekledi.

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