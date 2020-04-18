Uzman diyetisyenden beslenme önerileri

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Uzman diyetisyen Didem Beşirikli, koronavirüsle mücadelede bağışıklık sistemi ve beslenme arasındaki ilişki ile ilgili önemli bilgiler verdi.<br>Okulların eğitime ara vermesi, kafe ve restoranların kapanması, birçok kurumun ve özel şirketin personellerine evden çalışma sistemi getirmesiyle birlikte küçükten büyüğe evden çıkmayan yurttaşlar için Büyükşehir Belediyesi, hareketsiz kalınan bu süreçte uzmanından beslenme önerileri aldı. Özel bir hastanede görev yapan Uzman Diyetisyen Didem Beşirikli, koronavirüsle mücadelede bağışıklık sistemi ve beslenme arasındaki ilişki ile ilgili önemli bilgiler verdi.<br>Koronavirüs salgınıyla mücadelede vücudun savunma mekanizması olan bağışıklık siteminin yüksek olması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Didem Beşirikli, "Yeterli ve dengeli beslenme açısından bağışıklığımızı düşündüğümüzde beş önemli faktöre değinmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yeterlilik ve besin çeşitliliği. Yeterlilik, kişinin yaşına boyuna, cinsiyetine ve vücut gereksinimlerine göre değişmekle beraber çeşitlilikte en önemli olanlardan bir tanesi antioksidanlar. Bu çeşitliliği sağlarken de meyve ve sebzelerdeki renklerin çeşitliliğine dikkat ederek kendinize bir yol skalası edinebilirsiniz. İkincisi, besin hijyeni. Tabii ki el hijyeni, ortam hijyeni kadar besinin hazırlanması, satın alınması ve depolanma sırasındaki hijyeni önemli" dedi.<br>DOĞRU TAKVİYE ÖNERİSİ<br>Beşirikli bağışıklık için önemli diğer faktörleri şu şekilde sıraladı:<br>"Üçüncü bir faktör ise tabii ki bizim açımızdan karbonhidrat tüketimi. Artık evdeyiz daha stabiliz. O yüzden rafine şekeri değil kompleks, daha yavaş emilen, daha kaliteli karbonhidratları tercih etmemiz önemli. Bunlar arasında da vitamin ve mineralce zengin meyve ve sebzeleri tercih etmeye çalışalım. Bir diğer faktör de probiyotikler. Yararlı bakterilerin sayısını ne kadar çok artırırsak vücudumuzun savunma mekanizması da o kadar iyi çalışır. Evinizde yapmış olduğunuz turşu veya kefir gibi mikroorganizma açısından zengin olan besinleri tercih edebilirsiniz. Son öneri ise doğru kişiye doğru takviye. Maalesef şu anda bir çılgınlık halinde vitamin ve mineral desteği alma ihtiyacı duyuyoruz ama doğru kişiye doğru takviye alınması gerekiyor. Bunları mümkün olduğunca önce besinlerden sağlamaya çalışmalıyız. Eğer tespit edilmiş olan yetersizlik ve eksikliğiniz yok ise çok fazla dışarıdan depo etmeye yönelmeyelim."<br>'ZARARLI KALORİLERDEN UZAK DURULMALI'<br>Evde geçirilen günlerin artmasıyla hareketsizlik ve stresle beraber alınacak zararlı kalorilerden olabildiğince uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Uzman Diyetisyen Beşirikli, "Evde ve hareketsiz olduğumuz bu dönemde dolaşımı düzenlemek, bağırsak fonksiyonlarının ideal devamlılığı açısından sıvı takviyesi de önemli. En ideal şey, ideal vücut ağırlığı, ideal bağışıklık sistemi. Öğün sayısına dikkat etmek de çok önemli. Normal koşullarda nasıl bir biyolojik saatimiz varsa aynı saatte kalkıp kahvaltı etmek ve yemek düzenimizi oluşturmak yine vücudun hormon ve enzim sistemi açısından aynı tempoyu yakalaması için önemli" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-04-18 11:14:27<br>

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