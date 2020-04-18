Erdemli’de hafta sonu kurulamayan pazarlar, hafta içi kurulacak

– Mersin’in Erdemli ilçesinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı kurulamayan pazarlar, hafta içi açılacak.

Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle Cumartesi günü kurulamayan Alata pazarının Cuma günü, Pazar günleri kurulan Kızkalesi pazarının ise Çarşamba günleri aynı yerde kurulacağı bildirildi. Alınan bu kararla, hem pazarcı esnafının yüzü güldü hem de hafta sonu alışveriş yapamayan vatandaşların alışveriş yapmaları sağlandı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, virüs salgını ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladıklarını belirterek, pazarcı esnaflarını da unutmadıklarını söyledi. Zor bir süreç yaşanırken hem esnafın işlerinin aksamaması hem de vatandaşın ürünlere en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlamak için adımlar attıklarının altını çizen Tollu, her daim üretici ve esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Pazarcı esnafının bu zorlu dönemi daha rahat atlatması için hizmet ve uygulamalarında bazı düzenlemelere gittiklerini ifade eden Tollu, toplumun her kesimiyle dayanışma göstereceklerini, belediyenin bütün olanaklarıyla vatandaşın yanında olduğunu kaydetti. Tüm tedbirleri uygulayacaklarını ve bu kararla esnafların rahat bir nefes alacağını vurgulayan Tollu, “Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından pazarcı esnaflarımızdan gelen talep doğrultusunda kurulamayan pazarların hafta içi aynı yerde kurulmasını sağladık. Vatandaşlarımıza alışverişlerini yapabilecekleri imkanı da vermiş olduk. Bu vesileyle esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyorum. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan tek isteğimiz; sosyal mesafelerini korumaları, alınan tedbir ve kararlara harfiyen uymaları. Salgının küresel mücadelenin ulusal olduğunu unutmayalım. İnşallah bu zorlu süreci Millet ve Devlet olarak el birliğiyle atlatacağız” dedi.

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