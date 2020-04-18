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Başkan Yılmaz'dan, virüsle mücadele çalışması yürüten personele teşekkür

İHA

Başkan Yılmaz'dan, virüsle mücadele çalışması yürüten personele teşekkür

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüse karşı etkili ve başarılı çalışma yürüten personele teşekkür etti. Vatandaşların da kurallara uymasını isteyen Yılmaz, "Lütfen sahada yürütülen çalışmaları, emekleri boşa çıkarmayalım" dedi.
Toplum sağlığını korumak adına gece gündüz demeden çalışan personelinin ortaya koydukları üstün emeğin çok değerli olduğunu söyleyen Yılmaz, bugünlerin de dayanışla ile aşılacağını söyledi. Virüse karşı alınan tedbir çalışmaları kapsamında önemli bir vazife üstlenerek sahada çalışan tüm personeline teşekkür eden Yılmaz, "Son derece olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Ama bundan şikayetçi değiliz. Biz bugünler için varız. Bu süreçte halkımızın sağlığını korumak ve yanlarında olmak adına mesai kavramını bir tarafa bırakarak çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Salgının dünya genelinde etkili olmaya başlamasıyla birlikte gerekli planlamalarını yaptıklarını ve Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü andan itibaren kamu binaları ile vatandaşların toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirten Yılmaz, bugüne kadar 4 bin 57 noktanın dezenfekte edildiğini dile getirdi. Yılmaz, "Ülke olarak dünyayı tehdit eden bir küresel salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgını toplum olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Salgının ülkemizde görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren mücadele çalışmalarımıza başladık. Özellikle toplumun temas ettiği tüm noktaları dezenfekte ediyoruz. 60 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için kurulan vefa sosyal destek grubunu kaymakamlığımız ve emniyet müdürlüğümüz ile birlikte yüksek bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Bu kapsamda büyüklerimizin iaşe ve eczane ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında aracı oluyoruz. Yine bu süreçte evlerinden dışarı çıkma kısıtlaması getirilen büyüklerimiz ve 20 yaş altı bireylerimiz için online terapi hizmeti sunuyoruz. Türkiye’de bir ilk olan ‘büyüklere vefa, haydi onları ara’ sosyal sorumluluk projesini başlattık. Proje kapsamında ‘büyüklere vefa’ hattı kurarak bizlere ulaşan vatandaşlarımızı, evden çıkamayan 60 yaş ve üstü vatandaşlarımızla görüştürerek, bir iletişim köprüsü oluyoruz. Parklarımızdaki çocuk oyun gruplarını kapattık. Marketlerimiz, fırınlarımız ve semt pazarlarımız ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve kontrol altında tutulmaktadır. Virüsün yayılmasını engellemek, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla ilçemizde adeta bir seferberlik ilan ettik. Salgın nedeniyle dünyada ve ülkemizde vaka sayıları ve ölümlerin günden güne artması ne kadar ciddi bir süreçten geçtiğimizi göstermektedir. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Belediye olarak kurum içinde ve ilçemizin her noktasında önlemleri sıklaştırdık. Ama bunun yanı sıra vatandaşlarımızdan da mecbur kalınmadıkça evlerinden çıkmamalarını, hijyen kurallarına uymalarını ve sosyal mesafeyi korumalarını istiyoruz. Gereken hassasiyeti göstererek, hep birlikte ele verip bu kritik süreci atlatacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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