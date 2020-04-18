Mersin'de jandarma sokağa çıkma yasağı bulunan 6 kişiye ceza yazdı

Mersin'de jandarma ekipleri, dün yapılan huzur ve güven uygulamasında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 6 kişiye, 2 bin 325 lira para cezası kesti.

Türkiye genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 15.0024.00 saatleri arasında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada bin 880 kişinin GTB sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 20 yaş altı 5 kişi ile 65 yaş üstü 1 kişiye de 2 bin 325 lira para cezası kesildi. İş yerlerinde de denetim yapan ekipler, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 1 işletmeye 789 lira idari para cezası uyguladı. 74'ü toplu taşıma, 33'ü taksi olmak üzere bin 773 aracıda kontrol eden ekipler, 3 toplu taşıma, 2 ticari taksi ve 34 otomobil olmak üzere eksiği bulunan 39 araca 22 bin lira para cezası kesti.

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