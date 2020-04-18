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(Görüntülü) Silifke?de örtü altı kayısı hasadı

DHA

MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altı kayısı hasadı başladı. Turfanda meyveciliğin merkezi olan Silifke ilçesinde, çilek ve can eriğinden sonra sezonun ilk örtü altı kayısı hasadı yapıldı. Kabasakallı Mahallesi'nde kayısı üretimi yapan Hamza Gökler, yılın ilk kayısı hasadını Silifke'de yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün ilk hasadımızı yapıyoruz. Bu yıl rekolte düşük ama kalite iyi. Fiyatlar henüz belli değil. İzmir, İstanbul, Ankara gibi iç piyasaya gönderiyoruz. Fiyatlar gittiği yerde belli olacak" dedi. Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da ilçede 45 dönüm örtü altı...

(Görüntülü) Silifke?de örtü altı kayısı hasadı

MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altı kayısı hasadı başladı.<br>Turfanda meyveciliğin merkezi olan Silifke ilçesinde, çilek ve can eriğinden sonra sezonun ilk örtü altı kayısı hasadı yapıldı. Kabasakallı Mahallesi'nde kayısı üretimi yapan Hamza Gökler, yılın ilk kayısı hasadını Silifke'de yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün ilk hasadımızı yapıyoruz. Bu yıl rekolte düşük ama kalite iyi. Fiyatlar henüz belli değil. İzmir, İstanbul, Ankara gibi iç piyasaya gönderiyoruz. Fiyatlar gittiği yerde belli olacak" dedi.<br>Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da ilçede 45 dönüm örtü altı kayısı hasadından 100 ton üretim beklediklerini belirterek, bereketli bir yıl olmasını diledi.DHA-Genel Türkiye-Mersin <br>2020-04-18 14:06:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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