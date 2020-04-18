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Erdemli'de çiftçiler maske takıp çalıştı

DHA

Erdemli'de çiftçiler maske takıp çalıştı

<br>Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde dışarı çıkma yasağından muaf olan çiftçiler, koronavirüs tedbirlerine uyarak hasat yapıp, üretime ara vermeden devam etti.<br>İlçe merkezindeki Koyuncu Mahallesi'nde domates seralarında kadın çiftçiler, sosyal mesafeye uyarak maske takıp ürünleri topladı. Hüsametli Mahallesi'nde ise tarlalara fasulye tohumu eken ve domates seralarında bakım yapan çiftçiler, yine koronavirüs tedbirlerine uyarak çalıştı. Sokağa çıkma yasağından muaf olup çalışmaya devam eden aynı mahalledeki çiftçiler de traktörlerle tarlayı biber ekimine hazırladı. Çiftçiler, üretimin aksamaması için çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.<br>'ÜRETİME DEVAM ETTİĞİMİZ İÇİN SEVİNÇLİYİZ'<br>Serada domates toplayan Nurşen Kara, "Biz bugün sokağa çıkma yasağı olmasına karşın halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için serada çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağından muaf olduğumuz için sevinçliyiz. Çünkü bizim çalışmamız gerekiyor. Üretim yapalım, sağlıklı kalalım" dedi.<br>Tarlasını ekime hazırlayan Müjdat Karazor ise, "Biz çiftçi olduğumuz için hayatımız tarlada, serada geçiyor. Şu anda tarlamızı ekime hazırlıyoruz. Biz üreteceğiz, ülkemiz kalkınacak. İşi olmayan vatandaşlarımızdan evde kalmalarını istiyoruz" diye konuştu.<br>'KORONAVİRÜS TÜRK ÇİFTÇİSİNİ DURDURAMAZ'<br>Domates üreticisi Muhammet Ceylan da, ''Bizim üretmemiz ve yetiştirmemiz gerekiyor. Domates dalda beklemiyor. Onun için çalışmamız gerekiyor. Koronavirüs Türk çiftçisini durduramaz, üretmeye devam ediyoruz'' dedi. <br>Serada domates fidesi bakımı yapan Yaşar Dölek, "Biz tarım işi ile uğraşıyoruz. Tüketimin olduğu yerde üretim de şart. Bizler üretmeye çalışıyoruz. İşi olmayan vatandaşlarımız da evde kalsın" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER<br>2020-04-18 15:18:43<br>

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