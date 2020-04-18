Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın toprağa verildi Koca serbest bırakıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın yakınları tarafından toprağa verildi.

İlçeye bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi 1442 Sokak no 18’de meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.D.(48) adlı kişi 15 Nisan 2020 tarihinde dini nikahlı eşi Kısmet Demir’le tartıştı. Z.D. adlı kocası ile tartışan Kısmet Demir birden yere yıkıldı. Komşuların eve gelmesiyle Kısmet Demir (39), çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Komalık halde olan ve 2 gün yoğun bakım ünitesi yaşama savaşı veren 2 çocuk annesi Kısmet Demir, 17 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Kısmet Demir’in cansız bedeni bugün Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Koronavirüs nedeniyle birinci derecede yakınları tarafından cenazesi alınan Kısmet Demir yıkandıktan sonra namazı kılındı. İmam tarafından kılınan cenaze namazına yakınları dua etti. 1 üvey toplam 2 çocuğu olan Kısmet Demir yakınları tarafından sessiz sedasız bir şekilde toprağa verildi. Yakınları ise suçladıkları enişteleri Z.D. dün gözaltına alındı. Bugün adliye getirilen Z.D. çıkarıldığı mahkemece delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

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