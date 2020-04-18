Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, `Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması´ kapsamında, sokağa çıkmaları yasak olan yaş gruplarındaki 6 kişiye toplam 2 bin 325 TL para cezası kesti.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün 15.0024.00 saatleri arasında, 250 personelin katılımı ile uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 880 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı 5, 65 yaş üstü 1 kişiye ise toplam 2 bin 325 TL para cezası kesildi.<br>262 iş yerini denetleyen ekipler, 1 işletmeye belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 789 TL idari para cezası uyguladı.<br>1737 aracın kontrol edildiği denetimde, 3'ü toplu taşıma, 2'si taksi, toplam 39 araca, 22 bin TL ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-04-18 15:20:10<br>

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