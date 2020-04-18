(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi

DHA

MERSİN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ?Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması? kapsamında, sokağa çıkmaları yasak olan yaş gruplarındaki 6 kişiye toplam 2 bin 325 TL para cezası kesti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün 15.00-24.00 saatleri arasında, 250 personelin katılımı ile uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 880 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı 5, 65 yaş üstü 1 kişiye ise toplam 2 bin 325 TL para cezası kesildi. 262 iş yerini denetleyen ekipler, 1 işletmeye belirlenen çalışma saatleri dışında...

(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi

MERSİN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ?Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması? kapsamında, sokağa çıkmaları yasak olan yaş gruplarındaki 6 kişiye toplam 2 bin 325 TL para cezası kesti.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün 15.00-24.00 saatleri arasında, 250 personelin katılımı ile uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 880 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı 5, 65 yaş üstü 1 kişiye ise toplam 2 bin 325 TL para cezası kesildi.<br>262 iş yerini denetleyen ekipler, 1 işletmeye belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 789 TL idari para cezası uyguladı.<br>1737 aracın kontrol edildiği denetimde, 3'ü toplu taşıma, 2'si taksi 39 araca toplam 22 bin TL ceza kesildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin <br>2020-04-18 17:14:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti, toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti, toprağa ...
(Görüntülü) Orman işçileri devrilen ağaçları ekonomiye kazandırmak için çalışıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Orman işçileri devrilen ağaçları ...
(Görüntülü) Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı
(Görüntülü) Turizm cenneti Kızkalesi'nde sessizlik hakim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turizm cenneti Kızkalesi'nde sessizlik ...
(Görüntülü) Erdemli'de çiftçiler maske takıp çalıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erdemli'de çiftçiler maske takıp çalıştı
Mut'ta ihtiyaç sahibi bin aileye erzak yardımı
YEREL HABERLER Mut'ta ihtiyaç sahibi bin aileye erzak yardımı
Mersin polisinden sokağa çıkamayan vatandaşlara konser İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, 'evde kal' çağrısı kapsamında özellikle dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir sitede konser düzenlendi Polisi karşılarında gören vatandaşlar önce şaşırdı, ardından müzik eşliğinde balkonlarında oynadılar
YEREL HABERLER Mersin polisinden sokağa çıkamayan vatandaşlara ...
Mersin'de din görevlilerinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek
YEREL HABERLER Mersin'de din görevlilerinden Milli Dayanışma ...
Jandarmadan 6 yaşındaki Ataberk'e oyuncak sürprizi
YEREL HABERLER Jandarmadan 6 yaşındaki Ataberk'e oyuncak sürprizi
Orman işçileri, yıkılan ağaçları ekonomiye kazandırıyor
YEREL HABERLER Orman işçileri, yıkılan ağaçları ekonomiye ...
Kaymakam Köken’den sokak hayvanlarına mama, su ve yem
YEREL HABERLER Kaymakam Köken’den sokak hayvanlarına mama, su ve yem
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası
Turizm cenneti Kızkalesi'nde sessizlik hakim
YEREL HABERLER Turizm cenneti Kızkalesi'nde sessizlik hakim
Erdemli'de çiftçiler maske takıp çalıştı
YEREL HABERLER Erdemli'de çiftçiler maske takıp çalıştı
Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın toprağa verildi Koca serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın toprağa ...
Orman işçileri devrilen ağaçları ekonomiye kazandırmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Orman işçileri devrilen ağaçları ekonomiye ...
Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı
YEREL HABERLER Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı
(Görüntülü) Silifke?de örtü altı kayısı hasadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silifke?de örtü altı kayısı hasadı
Mersin’de sokağa çıkma yasağında yufka ekmekler pişirildi, çorba kazanları kaynadı Mersin’in merkez Akdeniz Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağında ihtiyaç sahibi vatandaşların mağdur olmamaları için bir geleneği de yaşatarak, binlerce yufka ekmek pişirip, çorba eşliğinde dağıttı Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: “20 bin somunun yanı sıra 10 bin sac ekmeği ve 20 bin kase çorba dağıtacağız”
YEREL HABERLER Mersin’de sokağa çıkma yasağında yufka ekmekler ...
Mersin'de jandarma sokağa çıkma yasağı bulunan 6 kişiye ceza yazdı
YEREL HABERLER Mersin'de jandarma sokağa çıkma yasağı bulunan 6 ...
Uzman diyetisyenden ideal vücut ağırlığı, ideal bağışıklık sistemi önerisi
YEREL HABERLER Uzman diyetisyenden ideal vücut ağırlığı, ideal ...
Mezitli'de gıda ve hijyen paketleri dağıtılmaya devam ediliyor
YEREL HABERLER Mezitli'de gıda ve hijyen paketleri dağıtılmaya devam ...
Mersin'de hasta olan vatandaşların evine sağlık paketi ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de hasta olan vatandaşların evine sağlık ...
Silifke´de örtü altı kayısı hasadı
YEREL HABERLER Silifke´de örtü altı kayısı hasadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X