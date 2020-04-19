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Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle 30 il ile birlikte ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Mersin'de, ikinci günde de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle 30 il ile birlikte ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Mersin'de, ikinci günde de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Mersin'de dün olduğu gibi bugün de sokaklar boş kaldı. Kısıtlamanın ikinci gününde de kentin en işlek caddeleri ve sokakları boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışında kimse sokağa çıkmadı. Güvenlik güçleri kentin belli bölgelerinde uygulama noktaları oluşturarak, geçen az sayıdaki araçları durdurup içerisindekilerin kimliklerini kontrol etti. Boşalan cadde ve sokaklar ise kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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