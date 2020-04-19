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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yasak süresince hizmete devam etti

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını dolayısıyla ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında, hem evlerinde kalan vatandaşlar hem de sokaktaki hayvanlar için aralıksız çalıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yasak süresince hizmete devam etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını dolayısıyla ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında, hem evlerinde kalan vatandaşlar hem de sokaktaki hayvanlar için aralıksız çalıştı.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede, Mersin’in de içinde bulunduğu 31 ilde 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Mersin’deki vatandaşlar da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında evlerine çekildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise teyakkuza geçirerek, yasak süresince hem evlerdeki vatandaşları hem hayvanları hem de sokakları yalnız bırakmadı.
Kriz Merkezi, yasak süresince de 7/24 talepleri karşıladı
Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle kurduğu kriz merkezine bir önceki hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında 6 bin 37 talep ulaşmıştı. Kriz Merkezi, 17 Nisan gecesinden itibaren uygulanan yasakta da 64 personelle 7/24 vatandaşlardan gelen talepleri karşıladı. Vatandaşlardan gelen gıda, sağlık ve bebek bakımına yönelik taleplerin hızlıca çözüme kavuştuğu kriz merkezinin sokağa çıkma yasağında da taleplere karşılık verdiğini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, “Kriz merkezimiz, hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de açık. 7/24 olarak çalışıyoruz. Bugünlerde de vatandaşların birtakım acil talepleri oluyor. Talepleri alıyoruz” dedi.
“7 bin haneye, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yemek dağıtımı yapıyoruz”
Büyükşehir Belediyesinin Aşhanesinde ise sokağa çıkma yasağında da tencereler hijyenik koşullarda paylaşım için kaynadı. Aşhanede18 Nisan Cumartesi günü çorba, etli, nohutlu pirinç pilavı ve ekmeğin yer aldığı paketler, başta 65 yaş üstündekiler olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin haneye ulaştı. Aşhaneden çıkan yemek paketleri, ekipler tarafından vatandaşların evlerine kadar hızlıca ve ücretsiz olarak ulaştırıldı.
25 kuruş indirimli ekmekler vatandaşlara ulaştırıldı
Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağında da vatandaşları ekmeksiz bırakmadı. MEREK Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 250 gramlık ekmekler, kentteki 38 ekmek büfesine sabahın en erken saatlerinde ulaştırıldı. Büyükşehir, olağan süreçte tanesi 75 kuruştan satılan halk ekmekte, sokağa çıkma yasağında 25 kuruş indirim yaptı. Piyasada 200 gram ekmeğin tanesi 1.25’ten satılırken, Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağında 250 gram ekmeğin tanesini 50 kuruştan vatandaşlara ulaştırdı.
Kamu görevlilerinin şehir içi ulaşımı sağlandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki toplu taşıma araçlarını sokağa çıkma yasağında kamu görevlilerinin hizmetine sundu. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere kamu düzeninin sağlanmasında görevli kamu görevlilerinin şehir içi ulaşımları, Büyükşehir Belediyesinin otobüsleriyle sağlandı. Yasak başlamadan sefer saatlerini resmi web sayfasından paylaşan Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından da bilgilendirmede bulundu. Yasağın sürdüğü 2 günlük süreçte, otobüs şoförleri, kamu görevlileri için direksiyon başındaydı.
Hayvanlara mama ve su
Yılın her dönemi kentteki can dostları yalnız bırakmayan belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağı sürecinde de hayvanların yanında oldu. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yasak süresince 4 merkez ilçede bulunan kedi ve köpek besleme odakları ile sokak araları ve cadde üstlerinde uygun gördükleri noktalara mamayla su bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise tam kadro sahada görev aldı. Ekipler, kentin ana arterleri ve ara sokaklarında yasak süresince çalışmalarına hız verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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