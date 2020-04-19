Mut'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 3 kişiye para cezası

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Mersin Mut ilçesinde, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları ile ana caddelerde uygulama yaptı. Çalışmada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası verildi.

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