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Mersin'de yasağı ihlal eden 182 kişiye idari para cezası uygulandı

İHA

Mersin'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 şahıs ve araç sürücüsüne 220 bin 317 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin'de yasağı ihlal eden 182 kişiye idari para cezası uygulandı

Mersin'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 182 şahıs ve araç sürücüsüne 220 bin 317 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Mersin'i de kapsayan sokağa çıkma yasağı ile ilgili kent genelinde yapılan kontroller ve trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, sokağa çıkma yasağına uymayan 182 şahıs ve araç sürücüsüne, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi ile Kabahatler Kanunun 32. maddesine istinaden toplam 220 bin 317 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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