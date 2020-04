Rosatom Kovid-19 testi için medikal kit sterilazyonuna başlıyor

Rosatom’un Tıp ve Sanayi Bölümü Rusatom Sağlık Hizmetleri’nin bir kolu olan Sterion A.Ş., Covid19 tanısında kullanılmak üzere, Hem Ltd ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, pamuklu eküvyon çubuğu ve taşıma besiyeri içeren tüpten oluşan kullanıma hazır, steril bakteriyolojik ürün sterilizasyonuna başlıyor.

Sterilizasyon işlemi, taşıyıcı bir bantın üzerine yerleştirilmiş olan medikal ürüne hızlandırılmış elektronlardan oluşan ışınlarla hedef alınması yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Bu yöntem, medikal malzemenin açılmadan yani tedarikçisinin gönderdiği yük konteynırından çıkarılmadan güvenilir bir şekilde sterilize edilmesini sağlıyor. Eküvyon çubukları (swab) hızlandırılmış elektronlar tarafından işlemden geçtikten sonra kullanıma hazır hale geliyorlar. Böylece kullanımdan önce gazsızlaştırma işlemine ya da herhangi ek bir işleme gerek kalmıyor.

Bugüne kadar 20 binden fazla transport swab (pamuklu eküvyon çubuğu ve taşıma besiyeri içeren tüpten oluşan kullanıma hazır, steril bakteriyolojik ürün) sterilize edildi. Rosatom’un radyasyon teknolojilerini tıp ve endüstride kullanarak bir teknoloji birleştiricisi olarak görev yapan Rusatom Sağlık Hizmetleri A.Ş. şirketinin CEO’su Alexander Shibanov’a göre, nisan ayının sonuna kadar işleme tabii tutulacak medikal kit sayısı 150 bine ulaşacak. Shibanov, “Mayıs ayında 300 bine ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Bu transport swablar, biyolojik örneklerin güvenli bir şekilde toplanması ve canlı dışındaki deney ortamında tanı işlemi yapılmak üzere laboratuvarlara taşınması için tasarlanıyor. Her bir transport swab kiti bir plastik tüp ve viral örnekleri (Kovid19’a neden olan SARSCoV2 dahil olmak üzere) taşıma sırasında muhafaza eden özel bir sıvı besiyerinden ve örnek toplamak için bir eküvyon çubuğundan oluşur. Hem Ltd, bu pamuklu eküvyon çubuğu ve taşıma besiyeri içeren tüpten oluşan kullanıma hazır, steril bakteriyolojik ürünleri Rusya’da üreten ilk ve tek üretici. Sterion A.Ş. ayrıca medikal maske sterilize etmeye devam ediyor. Şirket, nisan ortası itibariyle 1.5 milyon maske sterilize etti.

