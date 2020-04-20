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Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı

İHA

Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, ilçenin farklı noktalarına yemler bırakarak, hayvanların aç kalmasının önüne geçti.
Dünyayı saran ve etkilerini Türkiye’de de gösteren korona virüs (Kovid19) salgınına karşı toplum sağlını korumak adına ilçe genelinde 200 kişilik ekibiyle teyakkuz halinde olan ve dezenfekte çalışmalarını özenle sürdüren Erdemli Belediyesi, salgın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan hafta sonunda da çalışmalarını sürdürdü. Ekipler ayrıca sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, düzenli olarak park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bıraktı. Ayrıca ihtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edildi ve vatandaşların da bu konuda hassasiyetli olunması istendi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sokak hayvanlarının her türlü bakım ve beslenme ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek “Korona virüs salgınına karşı topyekun mücadelemize devam ederken ilgili personelimiz dezenfekte çalışmalarına yoğunluk verseler de sokak hayvanlarına da ayrı önem vermekteyiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde kalmalarına devam etmeleri. Ancak vatandaşlarımızdan ayrıca ricamız, kapı önlerine bir kap su ve yiyecek bırakmaları. Sahipsiz canlarımızın hayatlarına devam etmelerini sağlamalarını rica ediyoruz. Erdemli Belediyesi olarak bizde bu süreçte önlemlerimizi ve tedbirlerimizi aldık. Ancak sokakta yaşayan dostlarımız yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bundan dolayı hazırladığımız yiyecekleri planlanan yerlere bırakıyoruz. Bu sayede sokak hayvanları da aç kalmamış oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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