Mersin'de park ve bahçeler ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele kapsamında yürüttüğü sosyal ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, virüs salgını sürecinde vatandaşların vakitlerini evde geçirmeleri dolayısıyla boş kalan Kültür ve Atatürk parklarında düzenli olarak gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmasının yanı sıra çim biçme ve bakım çalışmalarını da itinayla yürütüyor. Büyükşehir’in çim ekipleri, kentin ana arterlerini oluşturan cadde ve bulvarların refüj ve göbeklerinde, kent görselliğini bozmamak amacıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve kişisel korunma tedbirlerini alarak, görevini sürdürüyor. Dikim ekipleri ise kavşak ve göbekleri mevsimlik çiçeklerle süslüyor.

Çalışmalarını maske ve eldiven takarak büyük bir titizlikle yürüten ekipler, vatandaşların dikkatini çekmek için de farklı bir çalışmaya imza attı. Ekipler, limoni servi çam ağacına yüzüne maske takılı insan figürü oluşturarak, korona virüsten korunmada maske takmanın önemine vurgu yapan bir çalışma gerçekleştirdi.

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