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Şifalı "kuzugöbeği" mantarının kilosu 150 lira Mantarların ormanda aranması da ayrı bir heyecana ve mutluluğa sahne oluyor

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerindeki ormanlarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'kuzugöbeği' olarak bilinen mantarlar, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Şifalı "kuzugöbeği" mantarının kilosu 150 lira Mantarların ormanda aranması da ayrı bir heyecana ve mutluluğa sahne oluyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerindeki ormanlarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'kuzugöbeği' olarak bilinen mantarlar, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.
Şifa kaynağı olarak bilinen kuzugöbeği mantarı az bulunması dolayısıyla kilosu 150 liraya kadar satılıyor. Katran, ardıç, sedir ve çam ormanlarında daha sık rastlanan mantarların ormanda aranması ve bulunması da ayrı bir heyecan ve mutluluğa sahne oluyor.
Torosların eteğinde yer alan Tozlu Mahallesinde kuzugöbeği mantarı toplayan Veli Coşkun, "Kuzugöbeği yılın belirli zamanlarında çıkıyor. Doğada doğal olarak çıkıyor. Gübre ya da kimyasal görmüyor. Yılın bu mevsimi dağlık bölgelerde, katran ağaçlarının, ardıç ağaçlarının dibinde bulunuyor" dedi.
Kuzugöbeğinin şifalı bir mantar türü olduğunu anlatan Coşkun, "Doğal olduğu için hücreleri yeniliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Gözlere iyi geliyor. Kalp damar probleminde hücreleri yenilediği için daha iyi bir ritm sağladığı söyleniyor. Fiyatı 80 ila 150 lira arasında satılıyor. Ekilenleri tavsiye etmiyorlar, doğadan toplamak gerekiyor. Doğadan olduğu için nefis, leziz bir tadı var. Herkese tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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