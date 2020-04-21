Hoff: "Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmanın yolu nükleer enerjiden geçiyor" Nükleer Anneler Platformu Kurucusu Heather Hoff: "Nükleerin güvenli bir enerji kaynağı olduğunu unutmasınlar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hoff: "Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmanın yolu nükleer enerjiden geçiyor" Nükleer Anneler Platformu Kurucusu Heather Hoff: "Nükleerin güvenli bir enerji kaynağı olduğunu unutmasınlar"

İHA

Hoff: "Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmanın yolu nükleer enerjiden geçiyor" Nükleer Anneler Platformu Kurucusu Heather Hoff: "Nükleerin güvenli bir enerji kaynağı olduğunu unutmasınlar"

Nükleer Anneler Platformu Kurucusu Heather Hoff, nükleerin güvenli bir enerji kaynağı olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmanın yolu nükleer enerjiden geçiyor" dedi.
Nükleer Santraller Zirvesi nedeniyle Türkiye’yi ziyaret eden Nükleer Anneler Platformu Kurucusu Heather Hoff, zirve açılışında öncelikle Türk kadınlarına seslenerek, “Nükleer enerjiden endişe duymamaları için sesleniyorum. Nükleerin ne kadar güvenli bir enerji kaynağı olduğunu unutmasınlar. Korkmaları gereken fosil yakıt sahaları. Kömür sahalarının insan sağlığına ve çevreye verdiği zarar çok büyük. Ayrıca Türk anneleri, nükleer santralin bölgeyi kalkındıracak ve ailelerin refah içinde yaşamasına da büyük katkı sağlayacağını bilmeli" diye konuştu.
Hoff, dünya çapında şubeler kurmak istediklerini, yakında Türkiye’de de bir şube açmayı planladıklarını kaydederek, Türk annelerinden de bu oluşuma destek vermelerini, nükleer enerji için mücadele etmelerini istedi. Amerika’dan Tayvan’a, Avustralya’dan İsviçre’ye ve daha birçok ülkede binlerce destekçisi bulunan Hoff, “Nükleer, elektrik üretmenin en güvenli yoludur. Ailemize ve arkadaşlarımıza gerçek riskin nükleeri kullanmamak olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Değerini anlamak için herkesin NGS'de çalışma fırsatı yok"
Çocukluğunu nükleere dönük korkularla geçirdiğini anlatan Hoff, nükleer santralde işe girdikten sonra nükleer enerjinin çevre dostu bir enerji olduğunu anladığını ifade etti. Reaktör operatörü olarak çalışan Hoff, çalıştığı nükleer santralin kapanma kararını öğrendiğinde mücadeleye nasıl karar verdiğini ise şu sözlerle anlattı:
“5 yıl önce uzun yıllar boyunca çalıştığım nükleer santralin kapanacağını öğrendim. Halbuki onca çalışan, çok uzun yıllar o santralden hayatını kazanmayı umuyordu. Örneğin benim hayalim oradan emekli olmaktı. Çok üzüldüm ve çalıştığım santralin kapanmasında politik sebepler, gerekçesiz endişeler ve yanlış pazarlama stratejisinin oluşturduğu yanlış algıların sebep olduğunu anladım. Kaliforniya, farklı enerjiye yönelme tutumu içine girdi. Ancak bu fosil yakıtlara yönelmek demekti. Bu da hava kirliliğini beraberinde getiriyordu. Nükleer enerjinin değerini öğrenmek bizim yıllarımızı aldı ve insanların çoğunun nükleer santralde çalışma şansı yok. Bu nedenle konuşmak ve nükleer enerjinin niçin önemli olduğunu diğer insanlara aktarmak, sektörde çalışanların sorumluluğu. Benim 10 yaşında Zoe adında bir kızım var ve onun temiz bir dünyada yaşaması için elimden geleni yapmam gerektiğine inanıyorum. İnsanlara, gezegene karşı borcumuz olduğunu ve çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmanın nükleer enerjiye yönelmekten geçtiğini anlatmalıydım. Bu yüzden Nükleer Anneleri Platformu’nu kurduk.”

"Nükleer enerji daha güvenli"
Nükleer enerjinin iklim, temiz hava, toprağın korunması, enerji, yoksulluk konularında umut verdiğini kaydeden Hoff, “Nükleer santralde operatör olarak işe başlamıştım. Ancak çocukluğumdan bu yana nükleer enerjiye dönük olumsuz bir bakış açım vardı. Annem ve yakınlarım orada çalışmamdan endişelilerdi. Beni desteklediklerini söyleyemem. Santralde operatör olarak işe başladığım ilk 6 yıl boyunca nükleer santralleri çevreleyen tartışmaların özünü daha iyi anlamak için o kadar çok soru soruyordum ki, sonunda anladım, nükleerle ilgili her şey korkutucu gelse de gerçek bu değildi. Nükleer enerji hem güvenli hem de çalışma sırasında zararlı emisyonları üretmediği için karbondioksit salınımını azaltmaya yardımcı oluyor. Nükleer enerjinin birçok nedenden dolayı iyi bir seçenek olduğunu fark ettim. Nükleer enerji yüksek verimliliğe sahip ve güvenli, çok daha az arazi kullanımı gerektiriyor, büyük miktarda enerji üretiyor. Bu, gezegenimizin doğal kaynaklarının ve ekolojisinin korunmasına paha biçilmez bir katkıdır” diye konuştu.

"Herkese ihtiyacımız var"
Nükleer enerjinin bu ve diğer birçok avantajlarının insanlara anlatılması gerektiğini vurgulayan Hoff, bu mücadelede herkese rol düştüğünü söyleyerek, “Kendimizi yalnızca sektör iletişimcileri ve teknik uzmanlarla sınırlamayalım. Ekonomistlere ihtiyacımız var. Nükleer santrallerin ihtiyaçlarını karşılamakla meşgul iş dünyasının desteğine ihtiyacımız var. Gerçekten herkese ihtiyacımız var, annelere, kadınlara, toplumda güvenilen ve ülkede ve dünyada nükleer enerjinin gelişimi konusundaki deneyimlerini ve vizyonlarını paylaşmaya hazır olan insanlara ihtiyacımız var” dedi.

"Anneler bize nükleer için destek vermeli"
Nükleer enerjinin doğru anlaşılması için farklı iletişim yolları üzerine çalışılması gerektiğini dile getiren Hoff, “Uzun yıllar sessiz kaldık, dikkat çekmekten kaçındık. Sadece sessiz kalarak, işlerimizi yapmaya devam ettik. Güvenlik özellikleri, olası kazaya karşı koruma yöntemleri, uyarı sistemleri hakkında konuşuldu. Bunlar halka güven vermek yerine daha da korkuttu. Santrali korumak için bu kadar çok şey yapmamız gerekiyorsa, orada gerçekten tehlikeli bir şeyler olmalı diye düşünüldü. Genellikle kurumsal mesajların arkasında gizliyiz. Peki, bu konuda ne yapacağız? Farklı insan gruplarının nükleer enerji hakkında insanların anlayacağı bir dilde konuşmasına ihtiyacımız var. Santralin nasıl çalıştığına veya radyasyonun ne olduğunu anlamayla başlamalıyız. Nükleer enerjinin değerini anlatmak için ABD başta olmak üzere nükleer anneler olarak Japonya’da ve İsviçre'deyiz. Dünya çapında şubeler kurmak istiyoruz, umarım yakında Türkiye’de de bir şube açmayı başarabiliriz. İstanbul’da çok sayıda harika insanla tanıştım. İnanıyorum ki Türkiye’de de destek bulacağız. Sadece yetkililer değil iş dünyası, uzmanlar, eğitimciler, anneler nükleer faydalar hakkında doğru ve tarafsız bilgi yaymalılar. Çünkü insanlar bunu sizden öğrenirse daha çok inanmaya başlar" şeklinde konuştu.
Amerika’da faaliyet gösteren Nükleer Anneler Platformu (Mothers for Nuclear) kurucularından Heather Hoff, Kaliforniya’daki Diablo Kanyon Nükleer Santrali’nde çalışıyor. Kendini 'önce anne ve çevreci, sonra nükleer profesyoneli’ olarak tanıtan Hoff, aynı santralde birlikte çalıştığı inşaat mühendisi arkadaşı Kristin Zaitz ile birlikte 3 yıl önce Nükleer Anneleri Platformu’nu kurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de korona virüs salgını sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Mersin'de korona virüs salgını sürecinde sokak ...
Ziraat odasında korona virüs önlemleri üst düzeyde 15 bin üyesi bulunan Erdemli Ziraat Odası'nda başvuru için gelen üreticilere maske veriliyor, ateşleri ölçülüyor, elleri dezenfekte ediliyor Üretimin devamlılığı için çaba saf eden çiftçiler, yasal başvurular ve diğer işlemlerini ziraat odaları aracılığı ile sürdürüyor
YEREL HABERLER Ziraat odasında korona virüs önlemleri üst düzeyde 15 ...
Balık sezonu kapandı ama fiyatlar artmadı 1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyerek av sezonunu açan balıkçılar sezonu kapattı Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı, Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat: "Aynı fiyatlarla balığın tüketilmesini sağlıyoruz"
YEREL HABERLER Balık sezonu kapandı ama fiyatlar artmadı 1 Eylül’de ...
Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları Mersin'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları ...
Trafik ışıklarında "evde kal"dan sonra "eve git" uyarısı
YEREL HABERLER Trafik ışıklarında "evde kal"dan sonra "eve git" ...
(Görüntülü) Küçük Asya?dan polislere duygulandıran mektup
YEREL HABERLER (Görüntülü) Küçük Asya?dan polislere duygulandıran ...
Şifalı "kuzugöbeği" mantarının kilosu 150 lira Mantarların ormanda aranması da ayrı bir heyecana ve mutluluğa sahne oluyor
YEREL HABERLER Şifalı "kuzugöbeği" mantarının kilosu 150 ...
Küçük Asya´dan polislere duygulandıran mektup
YEREL HABERLER Küçük Asya´dan polislere duygulandıran mektup
Suudi Arabistan´dan getirilen 339 kişi yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Suudi Arabistan´dan getirilen 339 kişi yurda ...
Toroslar Belediyesinden semt pazarlarında korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden semt pazarlarında korona ...
Gönüllü gençlerden "Mamanı al bize katıl" kampanyası Mersin’in Erdemli ilçesinde bir grup çevre ve hayvan dostu Kızılay gönüllüsü genç, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 550 kilo mama topladı Kızılay gönüllüsü gençler 60 aileye de gıda yardımında bulundu
YEREL HABERLER Gönüllü gençlerden "Mamanı al bize katıl" ...
Yörük aile dağda 23 Nisan'ı kutladı Mersin'de Yörük Hasan Çiftçi, korona virüs nedeniyle 23 Nisan kutlamalarının yapılamaması yüzünden ailesiyle dağ evinde düzenledikleri etkinlikle 23 Nisan’ı kutladı
YEREL HABERLER Yörük aile dağda 23 Nisan'ı kutladı Mersin'de Yörük ...
MESKİ, sokağa çıkma yasağını fırsat bilip kanalizasyon bağlantılarını yaptı
YEREL HABERLER MESKİ, sokağa çıkma yasağını fırsat bilip ...
(Görüntülü) Belediye bandosundan evde kalan vatandaşlara moral konseri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye bandosundan evde kalan ...
Belediye bandosundan evde kalan vatandaşlara moral konseri
YEREL HABERLER Belediye bandosundan evde kalan vatandaşlara moral ...
Toroslar'da sokaklar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Toroslar'da sokaklar dezenfekte ediliyor
Tarsus’ta fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Tarsus’ta fırınlar denetlendi
Bakla toplamaya giden kadın, serada ölü bulundu 
YEREL HABERLER Bakla toplamaya giden kadın, serada ölü bulundu 
Sokağa çıkamayan Tarsuslulara belediye bandosundan konser
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan Tarsuslulara belediye bandosundan ...
Tarsus’ta seyir halindeki ticari araç yandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta seyir halindeki ticari araç yandı
Mersin'de park ve bahçeler ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de park ve bahçeler ekipleri çalışmalarını ...
İç piyasaya sürülmeyen limon çürüyor Limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinde piyasaya sürülmeyen limonlar depolarda çürümeye başladı Üreticiler, 4 liraya sattıkları limonun kilosunun büyük şehirlerde tüketiciye 20 liraya ulaşmasından rahatsız olduklarını söylediler
YEREL HABERLER İç piyasaya sürülmeyen limon çürüyor Limon diyarı ...
Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı
Rosatom Kovid-19 testi için medikal kit sterilazyonuna başlıyor
YEREL HABERLER Rosatom Kovid-19 testi için medikal kit ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X