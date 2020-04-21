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Mersin'de korona virüs salgını sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor

İHA

Mersin'de korona virüs salgını sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde sokak hayvanları için 14 bin 175 kilo mama dağıtıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ekipler, tam kadro personeliyle gerek sokaktaki canların besleme ve bakımını üstlenirken, gerekse Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’ndeki sahipsiz dostlar için çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüsün etkilerini Türkiye’de göstermeye başladığı mart ayından bu yana Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ekipler, tam kadro görevinin başında olurken, sahadaki hizmetlerini de artırdı. Virüs tehdidi yüzünden hayvanseverlerin dışarı çıkamaması ve işletmelerin de kapalı olması sebebiyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına daha fazla ulaşabilmek için mama kaynakları da çoğaltıldı.
Salgın sürecinde 14 bin 175 kilo mama dağıtıldı
171 besleme noktasında, 118 hayvansever gönüllü ile işbirliği içerisinde çalışan Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının Türkiye’de görüldüğü 11 Mart’tan bu yana 444 2 153 numaralı çağrı merkezine gelen ve sosyal medyadan ulaşan ihbarlar neticesinde, 162 noktada besleme yapıldı ve mama desteği sağlandı.
Salgının başladığı günden bu yana besleme odakları ve hayvanseverlere 648 paket (9 bin 720 kilo) ve ilçe barınakları ile birimlere 297 paket (4 bin 455 kilo) olmak üzere toplam 945 paket (14 bin 175 kilo) mama desteği verildi. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren ise bir yıllık süre boyunca, besleme odakları ve hayvanseverlere toplam 5 bin 497 paket (82 bin 455 kilo) ve ilçe barınakları ile birimlere 2 bin 717 paket (40 bin 755 kilo) olmak üzere toplam 8 bin 204 paket (123 bin 60 kilo) mama dağıtıldı.
Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, Miyav Park ve besleme odakları düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Korona virüs ile mücadele sürecinde Büyükşehir Belediyesinin birçok biriminde olduğu gibi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nin de tüm bölümleri, operasyon salonları düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor. Şehir merkezinde ve ilçelerde görev yapan toplama araçları da her gün sterilize edilirken, kedi, köpek besleme odaklarında ve Miyav Parkda düzenli olarak dezenfekte işlemlerine tabi tutuluyor.
Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar sahipsiz canlara ulaşılıyor
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar bütün ihbarları değerlendirmek, olumsuz durumları gidermek üzere görev başında olduklarını dile getirerek, “11 araç ile görevdeyiz, bütün ihbarları değerlendiriyoruz. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde şuan yaklaşık 800 köpek 300 kedimiz var. Onların bakım ve beslemelerini yapıyoruz. Yavrularımız, annelerimiz aç kalmasın diye uğraşıyoruz. Tedavi, bakım ve beslemelerinde herhangi bir eksiğimiz yok, çalışmalarımız her zaman olduğu gibi devam etmektedir” dedi.
“Dün nasıl çalışıyorsak, bugün de aynı etkinlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz”
Hayvanseverlerin evde kalması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’nin besleme sıklıklarını artırdığını belirten Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan veteriner hekim Oğulcan Karakuş, “Biz can dostlarımız için dün nasıl çalışıyorsak, bugün bu pandemi sürecinde de aynı etkinlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hiçbir sokak canlımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Mart ayı itibari ile korona virüs yayılmasıyla birlikte bazı hayvanseverlerimiz özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız, besleme yapamadıkları için yaptığımız beslemeleri daha da arttırdık” ifadelerini kullandı.
Tam kadro çalışmalarımıza devam ediyoruz”
Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde görev yapan hiçbir personelin izin yapmadığını belirten Karakuş, “Hepimiz tam kadro çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5 ekibimiz toplamaya devam ediyor. Bir yemek aracımız yemeklerimizi topluyor. Bir aracımız da besleme odakları ile Miyav Park’ın besleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu. 4 merkez ilçede besleme odaklarına mama dağıtımı gerçekleştirildiğini ifade eden Karakuş, “Geri kalan ilçelerde de koordinasyon şube müdürlükleri ile mama dağıtımımıza devam ediyoruz. 3 ilçemizde de bakımevlerimiz mevcut. Bunlar Silifke, Bozyazı ve Tarsus. Buraların ilaç ve mama taleplerini de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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