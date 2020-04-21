Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, korona virüs salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek, sağlık personeline gül dağıttı Mersin İl Sağlıklı Müdürü Bahçacı: "Bu gülleri güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz" "Mersin’de vakalarımızın yüzde 95’inin durumu iyi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, korona virüs salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek, sağlık personeline gül dağıttı Mersin İl Sağlıklı Müdürü Bahçacı: "Bu gülleri güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz" "Mersin’de vakalarımızın yüzde 95’inin durumu iyi”

İHA

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentte korona virüs (Covid19) salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek, sağlık personeline 5 bin gül dağıttı. Bahçacı, bütün sağlık çalışanlarının bu mücadeleye dört elle sarıldığını vurgulayarak, "Bu mücadelede gerçekten büyük bir özveri var. Bu mücadeleyi kimse zorla, parayla yaptıramaz. Bu gülleri güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz" dedi.

Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin gül İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, korona virüs salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek, sağlık personeline gül dağıttı Mersin İl Sağlıklı Müdürü Bahçacı: "Bu gülleri güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz" "Mersin’de vakalarımızın yüzde 95’inin durumu iyi”

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentte korona virüs (Covid19) salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek, sağlık personeline 5 bin gül dağıttı. Bahçacı, bütün sağlık çalışanlarının bu mücadeleye dört elle sarıldığını vurgulayarak, "Bu mücadelede gerçekten büyük bir özveri var. Bu mücadeleyi kimse zorla, parayla yaptıramaz. Bu gülleri güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz" dedi.
Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı mücadele veren sağlık personeline moral vermek amacıyla Mersin'deki hastaneleri ziyaret etti. İlk olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toros Devlet Hastanesini ziyaret eden Bahçacı, sağlık personeli ile sohbet ederek gül verdi. Yarında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tarsus Devlet Hastanesini ziyaret edecek olan Bahçacı, personele moral vermek ve motive etmek amacıyla gül dağıtacak.
Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçacı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye’de birlik ve beraberlik ruhunu ortaya çıkardığını söyledi Salgınla hep birlikte mücadele edildiğini kaydeden Bahçacı, "Şu anda hastanelerimizi ziyaret ediyoruz. Hem çalışanlarımızı motive etmek hem yerinde ziyaret etmek amacıyla buralara gidiyoruz. Değişik alanların ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Kendilerine 5 bin adet gül vereceğiz. Bu gülleri güzel günlere, bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz. Kendilerini sevdiğimizin, kendilerinin her zaman arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz” diye konuştu.
Hastanelerde kullanılan maske, siperlik ve koruyucu kıyafetlerden de bahseden Bahçacı, “Maske, siperlik ve koruyucu kıyafetlerimiz bütün sağlık çalışanlarımız da var. Türkiye’de herhangi bir koruyucu ekipman eksikliği söz konusu değildir. Hatta 40’ın üzerinde ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bu da Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Biz birlikte yaptığımız mücadeleyle büyük bahara ulaşmış olacağız” şeklinde konuştu.

"Bütün arkadaşlarımız bu mücadeleye dört elle sarılıyor"
Mersin’de 4 hastanede korona virüse karşı bölgeler oluşturulduğunu dile getiren Bahçacı, “Hastanelerimizin tamamını kapatmadık. Hastalarımızın diğer acil ve poliklinik hizmetleri devam ediyor. Ameliyatlarımız, doğum hizmetlerimiz ve acil servislerdeki diğer yapılacak işlemler devam ediyor. Bu hastanelerimizin bazı bölgelerini izole ettik. Virüsle mücadeleyi o bölgelerde sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız gönüllülük esasına göre çalışıyor. Bizim kentte 13 bin sağlık personelimiz var. 13 bin arkadaşımızdan bir elin parmak sayısını geçmeyecek şekilde defans gösteren arkadaşımız var. Bunları da normal karşılıyorum. Herkesin ruh hali aynı olmayabilir, bunu kaldıramayabilir. Onların dışında bütün arkadaşlarımız bu mücadeleye 4 elle sarılıyor. Bizde onları seviyoruz, her zaman destek oluyoruz, arkalarındayız. Bugünde burada olmamızın amacı bu zaten” ifadelerini kullandı.

“Mersin’de vakalarımızın yüzde 95’inin durumu iyi”
Sağlık çalışanlarının da toplumun bir bireyi olduğuna dikkat çeken Bahçacı, “Bakanımızın şehirlere göre açıkladığı rakamlara göre kentimiz büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumundaydı. Bugün de biz o günkü artış hızımızla ilerliyoruz. Anormal bir yükseliş söz konusu değil. Türkiye’de bütün illerde artış söz konusu. Bizde de artış var ama o günkü artış hızıyla devam ediyor. Sağlık personelimizde de Covid19 vakalarımız var. Ancak hepsinin durumu iyi. Özellikle Mersin’deki vakalarımızın yüzde 95’inin durumu iyi. Hatta bazıları evlerde izole ederek bu virüsü yenebilir ama biz gözümüzün önünde olsun, evde başka insanlara bulaştırabilir düşüncesiyle hastanede tutuyoruz” dedi.

"Bu mücadelede büyük bir özveri var"
Mersin’in sağlık alt yapısının çok iyi olduğunun altını çizen Bahçacı, şöyle devam etti:
“Biz şu anda sağlık tesislerimizin bir kısımlarını kullanmış olduk. Sağlık alt yapımızın iyi olduğunu bu süreçte daha iyi görmüş olduk. Şu anda sağlık tesislerimizin, yoğun bakımlarımızın doluluğu ve çalışanlarımızın gayretiyle biz bu işi inşallah sonuna getireceğiz. Mersin’in baharı geldi az kaldı. Arkadaşlara sabır diliyorum. Belki sevdiklerimizden biraz uzak kaldık, uzak kalıyoruz ama hep birlikte sabır ederek bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Mersin’de sağlık çalışanlarımız için oteller, yurtlar, misafir haneler ayarladık. 800 kapasiteli bir rezerv durumumuz var. Şu anda 250 sağlık çalışanımız bu alanlarda konaklıyor. Bu insanlar sevdiklerine, ciğerparelerine gidemiyorlar. Bu mücadelede gerçekten büyük bir özveri var. Bu mücadeleyi kimse zorla, parayla yaptıramaz. Bir insanın içinden gelmezse sevdiği ciğerparesini bırakıp gelip de burada bu mücadeleye katılmaz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de ihtiyaç sahiplerine 35 bin gıda kolisi gönderildi
YEREL HABERLER Mersin'de ihtiyaç sahiplerine 35 bin gıda kolisi ...
Mersin'de korona virüs salgını sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Mersin'de korona virüs salgını sürecinde sokak ...
Hoff: "Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmanın yolu nükleer enerjiden geçiyor" Nükleer Anneler Platformu Kurucusu Heather Hoff: "Nükleerin güvenli bir enerji kaynağı olduğunu unutmasınlar"
YEREL HABERLER Hoff: "Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmanın ...
Ziraat odasında korona virüs önlemleri üst düzeyde 15 bin üyesi bulunan Erdemli Ziraat Odası'nda başvuru için gelen üreticilere maske veriliyor, ateşleri ölçülüyor, elleri dezenfekte ediliyor Üretimin devamlılığı için çaba saf eden çiftçiler, yasal başvurular ve diğer işlemlerini ziraat odaları aracılığı ile sürdürüyor
YEREL HABERLER Ziraat odasında korona virüs önlemleri üst düzeyde 15 ...
Balık sezonu kapandı ama fiyatlar artmadı 1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyerek av sezonunu açan balıkçılar sezonu kapattı Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı, Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat: "Aynı fiyatlarla balığın tüketilmesini sağlıyoruz"
YEREL HABERLER Balık sezonu kapandı ama fiyatlar artmadı 1 Eylül’de ...
Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları Mersin'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları ...
Trafik ışıklarında "evde kal"dan sonra "eve git" uyarısı
YEREL HABERLER Trafik ışıklarında "evde kal"dan sonra "eve git" ...
(Görüntülü) Küçük Asya?dan polislere duygulandıran mektup
YEREL HABERLER (Görüntülü) Küçük Asya?dan polislere duygulandıran ...
Şifalı "kuzugöbeği" mantarının kilosu 150 lira Mantarların ormanda aranması da ayrı bir heyecana ve mutluluğa sahne oluyor
YEREL HABERLER Şifalı "kuzugöbeği" mantarının kilosu 150 ...
Küçük Asya´dan polislere duygulandıran mektup
YEREL HABERLER Küçük Asya´dan polislere duygulandıran mektup
Suudi Arabistan´dan getirilen 339 kişi yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Suudi Arabistan´dan getirilen 339 kişi yurda ...
Toroslar Belediyesinden semt pazarlarında korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden semt pazarlarında korona ...
Gönüllü gençlerden "Mamanı al bize katıl" kampanyası Mersin’in Erdemli ilçesinde bir grup çevre ve hayvan dostu Kızılay gönüllüsü genç, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 550 kilo mama topladı Kızılay gönüllüsü gençler 60 aileye de gıda yardımında bulundu
YEREL HABERLER Gönüllü gençlerden "Mamanı al bize katıl" ...
Yörük aile dağda 23 Nisan'ı kutladı Mersin'de Yörük Hasan Çiftçi, korona virüs nedeniyle 23 Nisan kutlamalarının yapılamaması yüzünden ailesiyle dağ evinde düzenledikleri etkinlikle 23 Nisan’ı kutladı
YEREL HABERLER Yörük aile dağda 23 Nisan'ı kutladı Mersin'de Yörük ...
MESKİ, sokağa çıkma yasağını fırsat bilip kanalizasyon bağlantılarını yaptı
YEREL HABERLER MESKİ, sokağa çıkma yasağını fırsat bilip ...
(Görüntülü) Belediye bandosundan evde kalan vatandaşlara moral konseri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye bandosundan evde kalan ...
Belediye bandosundan evde kalan vatandaşlara moral konseri
YEREL HABERLER Belediye bandosundan evde kalan vatandaşlara moral ...
Toroslar'da sokaklar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Toroslar'da sokaklar dezenfekte ediliyor
Tarsus’ta fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Tarsus’ta fırınlar denetlendi
Bakla toplamaya giden kadın, serada ölü bulundu 
YEREL HABERLER Bakla toplamaya giden kadın, serada ölü bulundu 
Sokağa çıkamayan Tarsuslulara belediye bandosundan konser
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan Tarsuslulara belediye bandosundan ...
Tarsus’ta seyir halindeki ticari araç yandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta seyir halindeki ticari araç yandı
Mersin'de park ve bahçeler ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de park ve bahçeler ekipleri çalışmalarını ...
İç piyasaya sürülmeyen limon çürüyor Limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinde piyasaya sürülmeyen limonlar depolarda çürümeye başladı Üreticiler, 4 liraya sattıkları limonun kilosunun büyük şehirlerde tüketiciye 20 liraya ulaşmasından rahatsız olduklarını söylediler
YEREL HABERLER İç piyasaya sürülmeyen limon çürüyor Limon diyarı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X