Longoz Ormanlarına çevre düzenlemesi... Yürüyüş parkurları, köprüler ve iskele yapılacak

<br>Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,(DHA) TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye´nin 39. Milli Parkı olan ve sahip olduğu meşe ve kayın ağacı bakımından Türkiye ve Avrupa´nın en büyük ormanı olarak kabul edilen İğneada Longoz Ormanlarında çevre düzenlemesi yapacak.Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Erikli Gölü Yürüyüş Parkuru, Köprü, Peyzaj Donatıları, Çevre Düzenlemesi ve Hamam Gölü İskele Yapımı için ihale açtı. Çevrecilerin, doğa yürüyüşçülerin son yıllarda büyük ilgi gösterdiği İğneada Longoz Ormanlarında yapılacak yeni düzenlemenin ihalesi bugün yapılıyor. İhale kapsamında 3 kütük köprü, 8 metrelik 3 ahşap, 12 metrelik bir ahşap köprü, bilgi ve yön tabelaları, bir ahşap iskele, ahşap tak, bir otopark ve yol düzenlemesi yapılacak. Şartnameye göre ihale kapsamındaki işler 6 ayda tamamlanacak.İhalenin teknik şartnamesinde söz konusu işin tanımı şöyle yapıldı;"İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Erikli Gölü Yürüyüş Parkuru, Köprü, Peyzaj Donatıları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi´nin yaptırılması, projelerinde ve belirtilen özel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir."HAMAM GÖLÜ'NE DUBALI İSKELEİğneada Longoz Ormanları Milli Parkı içerisinde yer alan Hamam Gölü kenarına ahşap güverte kaplamalı dubalı iskele yapılacak. İskele, geometrik şekillerde; dere kenarında yer alacak yaklaşık 2 metre uzunluğunda sabit kısım, hareketliği sağlayacak yaklaşık 3,2 metre orta kısım ve devamında özel dubalı yüzer kısım olmak üzere 3 kısımdan oluşacak. İskelenin genişliği; en dar olan yerde yaklaşık 164 santimetre olacak. Yüzer platform ana parça duba modülleri birleştirilerek gerektiğinde yürüme yolu olarak kullanılabilecek. Yapılacak iskeleye özel bir önem veren idare, şartnameyi özetle şöyle düzenledi:"Kullanılacak tüm Hamam Gölü İskele malzemesi en iyi kalite, standartlara ve teknik şartnameye uygun olacaktır. Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye teslim edilecektir. Sistem için 2 yıl boyunca garanti verilecektir. İdarenin kabul edeceği bir laboratuardan İdare´nin talep etmesi halinde malzeme dayanım testleri yapılarak bulunan sonuçlar idareye teslim edilecektir."İNEADA ZAMANLA İĞNEADA OLDUKırklareli´nin Karadeniz kıyısında yer alan İğneada, İstanbul il sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede. İğneada´yı feth eden komutanın adı İne Bey olduğu için, bölge İneada olarak anılmaya başlandı. Zamanla isim İğneada´ya dönüştü. Bir başka görüşe göre de, İğneada, burnu iğne şeklinde olduğu için bu adı aldığı şeklinde.Önceleri "Tabiatı Koruma Alanı", "Doğal Sit", "Yaban Hayatı Koruma Sahası" gibi statülere sahip olan İğneada Longoz ormanları, daha geniş bir alanda milli park şemsiyesi altında birleştirilmesiyle Türkiye´nin 39. Milli Parkı olarak ilan edildi. Milli Park alanı, Demirköy´e 25 kilometre uzaklıkta ve İğneada beldesi sınırları içerisinde bulunuyor. Yıldız (Istranca) Dağları´ndan Karadeniz sahillerine doğru akan derelerin taşıdığı alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucu Milli Park´taki longoz ormanları oluştu. Park içerisinde değişik büyüklükte lagün gölleri ve orman iç gölleri bulunuyor. Erikli Gölü, Mert Gölü, Saka Gölü, Hamam Gölü ve Pedina Gölü.(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Mersin Mehmet Demirkaya<br>2020-04-21 13:53:16<br>

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