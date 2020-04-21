Tarsus’ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

'Ablam ve ben'

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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir ev çıkan yangında dolayı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehitishak Mahallesi, 3347 Sokaktaki Apartmanın 4’ncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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