Toroslar'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçeyi köşe bucak dezenfekte etmeye devam ediyor.

Eşit hizmet anlayışıyla 67 mahallede çalışmalar yürüten belediye, özellikle kamu binalarında, sağlık merkezlerinde, iş yerlerinde ve vatandaşların ortak kullanım alanlarının tamamında dezenfekte işlemlerini periyodik olarak gerçekleştiriyor. Korona virüs vakasının Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 4 bin 200 nokta dezenfekte edildi.

"Bu mücadelemizden galip geleceğiz"

"Ekiplerimiz, özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürüyor" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Halkımızın sağlığını tehdit eden bir salgınla karşı karşıyayız. Bu salgına karşı mücadelemizi topyekun sürdürüyoruz. İlçemizde gerekli tedbirleri alırken halkımızdan da tek isteğimiz evde kalmaları, sosyal izolasyon kuralına uyarak kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmamalarıdır. Ekiplerimiz, bu mücadeleden galip gelene kadar sahada olacak" ifadelerini kullandı.

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