Mersin’in ağaçlandırma sahalarında bakım devam ediyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçlandırma sahalarındaki fidanların yaşayabilmeleri için kültür bakım sahalarında ot alma, çapa ve teras onarım çalışmalarına devam ediyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü dahilinde fidanların hayatiyetini etkileyecek oranda bakıma ihtiyaç duyulan kültür bakım sahalarında endüstriyel ağaçlandırma, ağaçlandırma, toprak muhafaza ve erozyon kontrol sahalarında ot alma, çapa ve teras onarım çalışmaları yapılıyor.

Geçmiş yıllarda ağaçlandırması yapılan sahalarda 2020 yılı içerisinde 425 hektar endüstriyel ağaçlandırma sahası, 351 hektar ağaçlandırma sahası, 900 hektar toprak muhafaza ve erozyon sahası olmak üzere toplam bin 676 hektar sahada ot alma ve çapa işlerinin devam ettiği bildirildi.

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