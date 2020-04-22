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Sağlık çalışanlarına limonlu, alkışlı moral Erdemli Ziraat Odası yönetimi Erdemli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına limon ikram etti, alkışlarla moral verdi

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Ziraat Odası, devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına limon ikram etti, alkışlarla moral verdi.

Sağlık çalışanlarına limonlu, alkışlı moral Erdemli Ziraat Odası yönetimi Erdemli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına limon ikram etti, alkışlarla moral verdi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Ziraat Odası, devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına limon ikram etti, alkışlarla moral verdi.
Ziraat odası yönetimi sağlık çalışanlarına destek olmak, narenciyenin bağışıklık sistemine olan faydalarına dikkat çekmek için hastanede limon dağıttı.
Hastane girişine oda yönetimi tarafından getirilen kasalar içindeki limon, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker'e alkışlarla teslim edildi. Eker, limon ikramı ve alkışlı moral için oda yönetimine teşekkür etti.
Fedakar sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Sağlık çalışanlarımıza destek olmak, limonun faydalarına dikkat çekmek amacıyla sağlık çalışanlarımıza limon hediye etik. Umarız bu korona virüs bir an önce ülkemizden ve dünyadan gider" dedi.
Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin ise, "Bugün bölgemizin ürünü olan limonu Erdemli Devlet Hastanesi çalışanlarına armağan ettik. Limon iyi bir C vitamini kaynağı, iyi bir antioksidan. Şifa olması dileğiyle limonumuzu Başhekim Dr. Erman Eker ve tüm sağlık çalışanlarımıza hediye ettik" diye konuştu.
Ziraat odası yönetimi, sağlık çalışanlarına hastane girişinde alkışlarla moral verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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