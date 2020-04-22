Mersin'de, öğrencilerden evde renkli 23 Nisan hazırlıkları

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından bazı öğretmenler, çocukları evlerinde organize ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için etkinlik hazırladı. Vatandaşlar da yaşadıkları cadde ve sokaklara dev Türk bayrağı astı.<br>Merkez Mezitli ilçesindeki Dr. Hakan Kundak İlkokulu öğretmenleri Yasemin Ulubaba, Aziz Keçeci ve Birol Şahin, 'Evde 23 Nisan Törenimiz' projesiyle farklı bir çalışmaya imza attı. Koronavirüs nedeni ile evde olan öğrencilerin velilerinin de yardımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sanal ortamda kutlamak için bir dizi video hazırlandı. Vidolarda 23 Nisan'ın önemi, çocukların farklı ülke dilleri ile selamlamaları, 'Atatürk Çocuk Olmuş' şiirinin yanı sıra işaret dili ile 23 Nisan şiiri seslendirildi. Öğrencilerin evlerinde hazırlanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına da yer verilen görüntülerin, 23 Nisan günü okulun, öğretmenlerin ve veli gruplarının sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacağı öğrenildi.<br>DEV TÜRK BAYRAĞI ASTILAR<br>Bu arada, merkez Yenişehir ilçesinde de vatandaşlar kendi imkanları ile hazırladıkları 15x 10 metre boyundaki dev Türk bayrağını evlerinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi 1'nci Cadde üzerine iki binanın arasına astı. Bazı vatandaşlar da bu duruma balkonlarından alkışlarla destek verip, kendi evlerinin balkonlarına bayrak astı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN<br>2020-04-22 11:50:06<br>

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