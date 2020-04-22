Gültak: "Siyaset değil hizmet zamanı" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Ekmek dağıtımı, AK Parti'li belediye olduğumuz için değil, kurula önceden bilgi verdiğimiz için mümkün oldu"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ekmek dağıtma izninin, AK Parti'li bir belediye oldukları için değil, geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, halka sunmak istedikleri hizmetler hakkında kurula önceden bilgi aktarıp izin istemeleri sonucu mümkün olduğunu söyledi.

Gültak, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere yol açan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sınırlama sonucu başta gıda olmak üzere, çeşitli talep ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, valilikler himayesinde ve kaymakamlıklar başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulduğunu hatırlattı.

Bu uygulama devam ederken, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anımsatan Gültak, "Nihayetinde tüm Türkiye’de Vefa Sosyal Destek Gurupları toplantılar yaparak, ihtiyaç sahibi insanlarımızın taleplerine yanıt verecek çalışmalarla ilgili kararlar almıştır. Bu kararlar neticesinde, Akdeniz Kaymakamı başkanlığında toplanan kurul kararı ile kentimizde de ücretsiz ekmek dağıtımına karar verilmiştir. Zira aynı karar doğrultusunda, Vefa Sosyal Destek Gurubuna üye tüm belediyeler ücretsiz ekmek dağıtımı yapmışlardır. Nitekim kentimizde, aynı partiye (CHP) mensup Yenişehir, Tarsus ve Mezitli ilçe belediyeleri de bölgelerindeki Vefa Sosyal Destek Gurupları ile koordineli şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi yetkilileri her hangi bir çalışma yapmayacağını bildirdi"

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde, hafta arasında Akdeniz Kaymakamlığı’nda, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu’nun toplantısı olduğunu söyleyen Gültak, "Bu toplantıya, başta Mersin Büyükşehir Belediyesinden olmak üzere belediyemiz ve grup temsilcileri de katılmışlardır. Toplantıda, Akdeniz Kaymakamımız hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağı sürecinde yapacakları çalışmalar hakkında kurul üyelerinden bilgi istemiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, sokağa çıkma yasağı kapsamında herhangi bir çalışma yapmayacakları bilgisini vermişlerdir. Ve bu karar imza altına alınmış, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de karara imza atmışlardır. Kurul toplantısına, belediyemizi temsilen katılan başkan yardımcımız ve Zabıta Müdürümüz ise hafta sonunda Vefa Sosyal Destek Gurubu adına, Akdeniz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek ve çorba dağıtımı yapmak istediklerini belirterek gerekli izinleri almışlardır" ifadelerini kullandı.

"Ekmek dağıtım izni, AK Parti'li belediye olduğumuz için verilmedi"

Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu bileşeni olan Akdeniz Belediyesi'ne ekmek dağıtma izninin, AK Parti'li bir belediye olduğu için değil, geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, halka sunmak istedikleri hizmetler hakkında kurula önceden bilgi aktarıp izin istemeleri sonucu mümkün olduğunu vurgulayan Gültak, şöyle devam etti; "Kargaşaya mahal vermeden, ihtiyaç sahibi insanlarımıza en kısa sürede ve en verimli şekilde ulaşmanın yolu koordineli bir sistem ve işbirliği içindeki bir çalışmadan geçer. Tüm kurum ve kuruluşlar arasında sağlanacak bu uyum ve eşgüdüm sayesinde ancak süreç etkili şekilde yönetilebilir ve insanlarımıza ihtiyaçları kısa zaman içinde ulaştırılabilir. Şunu da belirtmek gerekir ki, Akdeniz Belediyesi, 23242526 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince de Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu’nun bir bileşeni ve üyesi olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve talep eden insanlarımıza ücretsiz ekmek dağıtacaktır. Ülke olarak böylesi hassas, kritik ve zorlu günlerden geçtiğimiz bir dönemde, bu konunun siyasi zemine çekilmeye çalışılması hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Yapılması gereken; başta sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi insanlarımızın taleplerini karşılamak, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatmak olmalıdır. Tüm belediye başkanlarımızdan bu hassasiyet içerisinde davranmalarını bekliyor ve bu zor günlerde gereksiz tartışmalardan kaçınarak, öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya davet ediyorum."

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