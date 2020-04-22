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Av yasağı, balık fiyatlarını artırmadı

DHA

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de av yasağına rağmen balık fiyatlarının artış göstermemesi sevindirdi.  1 Eylül'de av açılan av sezonu 15 Nisan'da son buldu. Yasakla birlikte gümüş, karides, barbun, kalamar gibi balıklar artık denizden az miktarda çıkarken, 12 milden sonraki uluslararası karasularda devam eden avcılık nedeniyle tezgahlarda balık eksik olmuyor. Yasağın ardından balık fiyatlarında artış yaşanmaması da memnuniyet yarattı. Av sezonunun kapanmasına rağmen 15 Temmuz'a kadar Akdeniz'de uluslararası avcılığın serbest olduğunu belirten Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan...

Av yasağı, balık fiyatlarını artırmadı

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de av yasağına rağmen balık fiyatlarının artış göstermemesi sevindirdi. <br>1 Eylül'de av açılan av sezonu 15 Nisan'da son buldu. Yasakla birlikte gümüş, karides, barbun, kalamar gibi balıklar artık denizden az miktarda çıkarken, 12 milden sonraki uluslararası karasularda devam eden avcılık nedeniyle tezgahlarda balık eksik olmuyor. Yasağın ardından balık fiyatlarında artış yaşanmaması da memnuniyet yarattı. Av sezonunun kapanmasına rağmen 15 Temmuz'a kadar Akdeniz'de uluslararası avcılığın serbest olduğunu belirten Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, sezonun tam anlamıyla kapanmadığını söyledi. Çeşitlerde azalma olduğunu, ancak tezgahlarda günlük taze balığın yer aldığını aktaran Polat, "Sardalyamız zaten yılın 12 ayı mevcuttur. Balık Omega 3, Omega 6 açısından çok zengin bir yiyecektir. Halkımızı koronavirüs salgınında balık yemeye çağırıyoruz. Çünkü balık bağışıklık sistemini güçlendiren bir besindir. Balık vitaminler, mineraller açısından iyidir. Doğal bir yiyecektir. Tuzlu suda yetiştiği için de mikrop tutmaz. Balık yemeyi bir kültür haline getirelim. Bu dönemde zengine, fakire bütün insanlara sardalyayı öneriyoruz. Çünkü sardalya Omega 3 açısından en yüksek balıktır. Sardalya 10 lira, çupra-levrek 25-30, mercan 15-20, istavrit 10-15, mezgit 20-25, barbun 20-25 lira arasında değişiyor. Fiyatlarımız şu anda çok uygun. Biz herhangi bir artış yapmadık" dedi.<br>Balığa olan talebin iyi olduğunu belirten Polat, herkesi balık tüketmeye davet etti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-04-22 12:28:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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