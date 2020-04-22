Akdeniz Belediyesinden sağlık çalışanlarına 2 bin gül

– Akdeniz Belediyesi tarafından korona virüs salgını sürecinde ilçede büyük bir özveri ve fedakarlıkla en ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarına gül dağıtıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatıyla kentte korona virüs salgınına karşı mücadele eden aile sağlığı merkezleri ile eczanelerde görevli sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek amacıyla 2 bin gül dağıtıldı.

Başkan Gültak, sağlık çalışanlarının, kendi hayatlarını riske atarak salgınla mücadele ettiklerinin altını çizerek, tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye’de de birlik ve beraberlik ruhunu en üst noktalara çıkardığını ifade etti. Gültak, “Korona virüs ile mücadelede, özellikle gecegündüz demeden en ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyemeyiz. Bir nebze de olsa sağlık çalışanlarımıza moral vermek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına kendilerine gül dağıttık. Halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi için canla başla çalışan sağlıkçılarımızın yanındayız. Mahalle evlerimizde üretilen 5 bin tıbbi maskeyi kendilerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Sağlıkçılarımız için elimizden gelen her türlü hizmet ve çalışmayı yerine getirmeye hazırız” dedi.

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