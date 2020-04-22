Mersin'de bir kişi 4 gram eroinle birlikte yakalandı

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Mersin'de bir kişi, üzerinde 4 gram eroinle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Deliçay mevkinde bir kişiyi, üzerinde 4 gram eroin ve 'buz' diye tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ile birlikte yakaladı.

Uyuşturucu madde kullandığı bildirilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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