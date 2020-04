İl Müftüsü Kondi: “İnsanlarımızla sosyal medya ve yerel televizyonlarda buluşacağız”

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Cuma günü tutulacak ilk oruçla başlayacak Ramazan ayının bu yıl korona virüs salgını nedeniyle hüzünle karşılanacağını söyledi. Ramazan ayında birlik, beraberlik ve kardeşliğin unutulmamasını isteyen Kondi, İl Müftülüğü bünyesindeki 777 din görevlisinin Vefa Sosyal Destek Gruplarında, bin 200 görevlinin de bulundukları yerlerde ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğini belirtti.

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Ramazan öncesinde internet üzerinden online basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, bu yılki Ramazan ayına ilişkin açıklamalarda bulunan Kondi, Türkiye’nin ve insanlığın zor bir süreçten geçtiği bu günlerde, ülke, millet ve insanlık olarak korona virüs felaketinden bir an önce kurtulmayı diledi. 24 Nisan Cuma günü ilk orucun tutulacağını belirten Kondi, “Ramazan, her yıl bize rahmetiyle, bereketiyle, yardımıyla geliyor. Ramazan ayı, her yıl bize birliğimizi, kardeşliğimizi, huzur ve barışımızı, unuttuklarımızı hatırlatıyor. İnsan olarak unutuyoruz. Zaman zaman kendimizi, Rabbimizi, çocuğumuzu, kardeşimizi, komşumuzu, yetimi, fakiri, miskini unutuyoruz. Ama Ramazan ayı bize her yıl güzelliklerle gelerek huzur ve barışımızı ve unuttuklarımızı hatırlatıyor” dedi.



“Bu yılın teması ‘Ramazan ve Sorumluluk Bilinci’ olarak belirlendi”

“Böyle güzel günler için gelen, rahmet getiren mübarek Ramazan ayını bu yıl hüzünle karşılayacağız” diyen Kondi, camilerin açık olacağını, ancak namaz kılınamayacağını, teravih namazlarının, mukabelelerin evlerde icra edileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, özellikle korona virüsün etkili olduğu bu süreçte bu yılın Ramazan ayı temasını ‘Ramazan ve Sorumluluk Bilinci, Beklenen sensin, Kardeşini Unutma’ olarak belirlediğini kaydeden İl Müftüsü Kondi, “Korona virüsten etkilenen, işini kaybeden, ihtiyaçlı duruma düşen kardeşlerimize hiçbir ayırım gözetmeden imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olacağız. Mahalle ve köylerimizde, görev mahallimizdeki bütün, mazlum, mağdur, ihtiyaç sahibi ve yaşlı büyüklerimize hizmet için mesai mefhumu gözetmeden çalışacağız” diye konuştu.



“İnsanlarımızla sosyal medya ve yerel televizyonlarda buluşacağız”

Bu yıl İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Ramazan ayında gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Kondi, “Ramazan boyunca ilimizdeki camilerimiz açık olacak ama toplu olarak namaz kılamayacağız. Bu yıl sağlık tedbirleri gerekçesi ile mukabelelerimizi, sohbetlerimizi, vaazlarımızı, teravihlerimizi evlerimize taşıyoruz. Ayrıca, camilerimizde yaptığımız sohbetlerimiz, vaazlarımız, programlarımız; İl Müftülüğümüzce hayata geçirilen ‘Mihraptan Gönüllere’ adı altında sosyal medya üzerinden tüm insanlarımızla buluşacak. Mersin’in üç yerel televizyonunda ‘Mersin’de İftara Doğru’ adıyla program gerçekleştiriyoruz. Burada Kur’anı Kerim Tilaveti, ilahiler ve sohbetler yapacağız. Ramazan ayı boyunca bu programlar devam edecek” ifadelerini kullandı.



“Mersin’de Vefa Sosyal Destek Gruplarında 777 din görevlimiz var”

Kovid19 ile mücadele kapsamında Mersin’de Valilik ve kaymakamlıklar himayesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında şu an bizzat çalışan 777 din görevlisi olduğunu dile getiren Kondi, “Ama bununla birlikte köylerinde, mahallelerinde görev yaptıkları alanlarda bizim geriye kalan bin 200 personelimiz de görev mahallindeki fakir ve ihtiyaç sahibi, özellikle 65 yaş üstü büyüklerimize hizmet götürüyorlar” şeklinde konuştu.

Mersin İl Müftülüğü olarak, geçen yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlara, hayırsever iş insanlarının verdiği 20 binin aşkın yardım kolisi dağıttıklarını belirten Kondi, bu yıl kendilerine gelecek yardım kolilerini Vefa Destek Grubu bünyesine yönlendirdiklerini söyleyerek, “Kaymakamlarımızın belirleyecekleri ihtiyaç sahiplerine, hayırseverlerimizin yardımlarını görevlilerimiz tarafından ulaştırmaya çalışıyoruz. Örneğin, Erdemli’de yatalak, kimsesi olmayan 35 ailemize günlük üç öğün sıcak yemek dağıtılıyor. Yine Silifke’de Kızılay Şube Başkanı ve Kaymakamımızın da onaylarıyla Türkiye Diyanet Vakfı, Silifke Müftülüğümüz, Ramazan ayında her gün yaklaşık 300 ihtiyaç sahibine iftar yemeği dağıtacak” şeklinde konuştu.



“‘Kardeş aile, kardeş yetim’ projesi başlattık”

Ramazan ayı dolayısıyla önemli bir proje daha başlattıkları bilgisini veren Kondi, Mersin’de şu an İl Müftülüğünde yaklaşık 2 bin 200 çalışan olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Mersinimizde her din görevlimizin bir kardeş ailesi, bir de yetim ailesi oluşturuldu. Yani mahallesindeki ihtiyaç sahibi bir aileyi ‘kardeş aile’, bir yetimimizi ‘kardeş yetim’ olarak kabul ettiler ve bunların ihtiyacını birebir üstlendiler.”

Hayır sahiplerine çağrıda da bulunan Kondi, virüs nedeniyle iftar yemeklerinin kaldırıldığını, ancak o iftar yemeklerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırmalarını istedi.

Kondi, özellikle oruçla ilgili sıkça sorulan soruların, İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan ALO 190 fetva hattında görevliler tarafından haftanın 7 günü 08.0022.00 saatleri arasında cevaplandırılacağını ifade etti. Kondi, “Sabah ezanları, başkanlık takvimine göre her camide aynı anda imsak vaktinde okunacak, akşam ezanları da tam vaktinde okunacak. Ramazan ayı boyunca her gün yatsı ezanından önce sala, ezana müteakip Diyanet İşleri Başkanlığımızca hazırlanan dua metni okunacak. Ayrıca cuma günleri öğle ezanından önce sala, ezana müteakiben mezkûr dua okunacak. Ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV’de programlar yapılacak” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bu yıl fitre miktarının 27 TL olarak belirlendiğini anımsatan Kondi, “Bu bağlamda; hayır sahiplerimizin zekatlarını Cumhurbaşkanımızın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına yatırmalarını, ancak gıda ve benzeri malzemeler verecek hayır sahiplerimizin de vefa destek grubundaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesine vermelerini bekliyoruz. Ayrıca, Hz. Muğdat Camiinin altında oluşturduğumuz iyilik çarşısında ‘imkanı olan getirip koysun, ihtiyacı olan alıp götürsün’ diye bir yer oluşturduk. Tabi ki bunları Mersinde hayır sahibi iş adamlarımız sayesinde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kimlerin oruç tutmaması gerektiğine ilişkin bilgiler de veren Kondi, şunları söyledi:

“Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekan ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (elBakara, 2/183185) farz kılınmıştır. Müslüman, akıllı ve buluğ çağına ermiş her insanın oruç tutması farzdır. Ancak, İslam’da zaruret, insan ve toplum sağlığı söz konusu olduğunda orada ne olursa olsun ibaret yapılmaz. Önemli olan insan sağlığıdır. Hasta, yaşlı, hamile olanlar, çocuk emzirenler, yolcu olanlar, oruç tutamayacak kadar engelli olanlar oruçlarını tutmazlar. Tutamadıkları oruçları Ramazan’dan sonra sağlığının el verdiği zamanda kaza olarak eda ederler. Kur’an ve sünnette belirlenen şekli budur.”



“Sağlık çalışanlarımız, kendi sağlığına ve hastaya bir zarar gelecekse asla oruç tutmasın”

Özellikle korona virüs nedeniyle görünmeyen bir düşmana karşı mücadele eden güçlü bir sağlık ordusu olduğunu vurgulayan Kondi, “Sağlık teşkilatında çalışan kardeşlerimiz de görünmeyen düşmana karşı insanların sağlıklarını korumak için mücadele ettiklerinde, şayet bir ölüm gerçekleşirse kaynak kitaplarımız ‘hükmi şehit’ olduklarını rivayet ediyor. Biz de böyle inanıyoruz. Bu uğurda mücadele ederek vefat eden sağlık çalışanlarımız hükmi şehittir. Eğer doktorumuz, hemşiremiz ve sağlık çalışanlarımız oruç tuttuğunda sağlığına bir zarar gelecekse, tedavi ettiği hastaya bir zarar gelecekse asla oruç tutmasın. O, hastasını tedavi etsin. Kendi sağlığına zarar gelmesin. Zira ihmal ederek bir insanın ölümüne sebebiyet vermek, bütün insanlığın ölümüne sebebiyet vermek kadar vebaldir” dedi.

