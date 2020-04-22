Ercik: "Hizmet etmek yerine siyasi malzeme çıkarma çabasındalar" AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik: "Mersin Büyükşehir Belediyesi millete hizmet etmemek için mazeretler üretmektedir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ercik: "Hizmet etmek yerine siyasi malzeme çıkarma çabasındalar" AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik: "Mersin Büyükşehir Belediyesi millete hizmet etmemek için mazeretler üretmektedir"

İHA

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin millete hizmet etmemek için mazeretler ürettiğini belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi millete hizmet etmesi gerekirken, kalkıp buradan siyasi bir malzeme çıkarmaya çalışması, CHP'nin ve belediyelerinin vatandaşa hizmetle hiçbir alakalarının olmadığının göstergesidir" dedi.

Ercik: "Hizmet etmek yerine siyasi malzeme çıkarma çabasındalar" AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik: "Mersin Büyükşehir Belediyesi millete hizmet etmemek için mazeretler üretmektedir"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin millete hizmet etmemek için mazeretler ürettiğini belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi millete hizmet etmesi gerekirken, kalkıp buradan siyasi bir malzeme çıkarmaya çalışması, CHP’nin ve belediyelerinin vatandaşa hizmetle hiçbir alakalarının olmadığının göstergesidir" dedi.
Ercik, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye’de yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında devletin sosyal mesafeyi azaltacak tedbirleri kademeli olarak aldığını, bu tedbirlerden birinin de İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta sonu yayımladığı genelge ile iki günlük sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlattı.
Söz konusu genelge gereği, Mersin Valiliği İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve Mersin Valiliği Koordinasyonu ile ilçe kaymakamlarının başkanlığında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak ve taleplerini karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulduğunu kaydeden Ercik, Vefa Sosyal Destek Gruplarının amacının, koordineli ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara zamanında ihtiyaçlarının ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.
Vefa Sosyal Destek Grubunun, kaymakamlıklar, yerel yönetimler, fırıncılar odası ve muhtarlar oluştuğuna dikkat çeken Ercik, "Mersin Büyükşehir Belediyesi rutin olarak yaptığı sosyal yardımlarla ilgili herhangi bir işlem söz konusu olmamıştır. Mesela bu süreçte Büyükşehir Belediyesine ait aşevleri zaten hizmetine devam ettiğinden dolayı İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelgede kapsam dışı bırakılmıştır. Bu süreçte de aşevleri yardım etmeye devam etmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 'İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır' şeklindeki beyanı gerçeği yansıtmamaktadır. Eğer Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iddia ettiği gibi ideolojik bir ayırım yapılsaydı, CHP’nin Mersin'deki Mezitli ve Yenişehir belediyeleri Vefa Sosyal Destek Gurupları ile koordineli bir şekilde vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleşmezdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, millete hizmet etmemek için mazeretler üretmektedir" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanının dile getirdiği, "Akdeniz Belediyesi yasak kapsamı dışında kalmıştır" söyleminin de gerçeği yansıtmadığını kaydeden Ercik, şöyle devam etti; "Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kaymakamlığının başkanlığında Vefa Sosyal Destek Gurupları çatısı altında ekmek dağıtımını gerçekleştirmiştir. Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar Mersin’de valilik koordinasyonunda tüm ilçelerimizde kaymakamlıklar başkanlığında tüm vatandaşlarımıza ücretsiz ekmek, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca dağıtılmaktadır. Vefa Sosyal Destek Gruplarında hangi partiden olduğu gözetmeksizin tüm belediyeler yer almaktadır. CHP ve CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi, millete hizmet etmesi gerekirken kalkıp buradan siyasi bir malzeme çıkarmaya çalışması, CHP’nin ve belediyelerinin vatandaşa hizmetle hiçbir alakalarının olmadığının göstergesidir."
Korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı liderliğinde bakanlıklar ve devlet kurumlarının, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi hizmet vermek için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Ercik, "Bizler bu zor günlerimizde vatandaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet veririz diye çabalarken, CHP ve belediyeleri buradan nasıl bir siyasi malzeme çıkarırız derdindeler. Düsturu hizmet olmayan ana muhalefet partisi bu zor dönemde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olması gerekirken, türlü türlü yalanlar ve iftiralarla milletimize hizmet götürmemize sürekli engel olma çabasındalar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinde kutladı
YEREL HABERLER Öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinde kutladı
Başkanlardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Başkanlardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
(Görüntülü) Öğrencilerden evde 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öğrencilerden evde 23 Nisan kutlaması
Tarsus Ülkü Ocağı’ndan Kaymakamlığa 10 bin adet maske
YEREL HABERLER Tarsus Ülkü Ocağı’ndan Kaymakamlığa 10 bin adet maske
Mezitli’de virüse rağmen 23 Nisan coşkusu yaşanacak
YEREL HABERLER Mezitli’de virüse rağmen 23 Nisan coşkusu yaşanacak
MESKİ, 4 günlük sokağa çıkma yasağında tüm tedbirleri aldı
YEREL HABERLER MESKİ, 4 günlük sokağa çıkma yasağında tüm tedbirleri ...
Erdemli Belediyesi sokağa çıkma yasağında tedbirlerini aldı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi sokağa çıkma yasağında ...
İl Müftüsü Kondi: “İnsanlarımızla sosyal medya ve yerel televizyonlarda buluşacağız”
YEREL HABERLER İl Müftüsü Kondi: “İnsanlarımızla sosyal medya ve ...
Korona virüs nedeniyle çalışmayan otobüsler kuşların yuvası oldu
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle çalışmayan otobüsler kuşların ...
MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarına moral ziyareti
YEREL HABERLER MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarına moral ...
Mersin'de bir kişi 4 gram eroinle birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de bir kişi 4 gram eroinle birlikte yakalandı
(Görüntülü) Av yasağı, balık fiyatlarını artırmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Av yasağı, balık fiyatlarını artırmadı
Koronavirüs nedeniyle sefere çıkmayan halk otobüslerine kuşlar yuva yaptı
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle sefere çıkmayan halk ...
Akdeniz Belediyesinden sağlık çalışanlarına 2 bin gül
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden sağlık çalışanlarına 2 bin gül
Av yasağı, balık fiyatlarını artırmadı
YEREL HABERLER Av yasağı, balık fiyatlarını artırmadı
Büyükşehir'den Tarsus Sebze Hal Kompleksi'nde asfalt yama çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Tarsus Sebze Hal Kompleksi'nde asfalt ...
Mersin'de, öğrencilerden evde renkli 23 Nisan hazırlıkları
YEREL HABERLER Mersin'de, öğrencilerden evde renkli 23 Nisan ...
Gültak: "Siyaset değil hizmet zamanı" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Ekmek dağıtımı, AK Parti'li belediye olduğumuz için değil, kurula önceden bilgi verdiğimiz için mümkün oldu"
YEREL HABERLER Gültak: "Siyaset değil hizmet zamanı" Akdeniz ...
Sağlık çalışanlarına limonlu, alkışlı moral Erdemli Ziraat Odası yönetimi Erdemli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına limon ikram etti, alkışlarla moral verdi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına limonlu, alkışlı moral Erdemli ...
Başkan Tollu: "Limonda ihracat kapıları bir an önce açılmalı"
YEREL HABERLER Başkan Tollu: "Limonda ihracat kapıları bir an önce ...
Kadın kooperatifi üyelerinin yetiştirdiği 500 bin çiçek toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Kadın kooperatifi üyelerinin yetiştirdiği 500 bin ...
(Görüntülü) Kerebiç tatlısı Ramazan sofralarını süslemeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kerebiç tatlısı Ramazan sofralarını ...
Mersin’in ağaçlandırma sahalarında bakım devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin’in ağaçlandırma sahalarında bakım devam ediyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, esnafa gıda kolisi ulaştırıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, esnafa gıda kolisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X