Yörük aile, çadırda 23 Nisan'ı kutladı

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesi Kuskan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yörük aile, düzenledikleri etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çadırda kutladı.<br>Gülnar ilçesi Kuskan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yörük aile, dağlık kesimindeki çadır evlerinin önünde düzenledikleri etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Program, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çiftçi ailesinin oğlu Muhammet, yaptığı konuşmada, "Koronavirüs nedeniyle devletimizin aldığı kararlar ve önlemler doğrultusunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Bayramı'nı yeniden yaşatmak için ailemizle birlikte program düzenledik" dedi.<br>Baba Hasan Çiftçi ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, sağlık kuruluşlarımız ve emniyet güçlerimiz bu virüs konusunda seferber olmuşlardır. 'Biz Bize Yeteriz' sloganıyla bütün insanlarımızın evlerinde kalmalarını istiyorum. 'Evde hayat var' diyor bu yasaklara herkesin uymasını istiyorum" diye konuştu.<br>Hasan Çiftçi'nin oğulları Muhammet ve Yılmaz günün anısına şiirler okudu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar MERSİN, (DHA)<br>2020-04-23 09:32:15<br>

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