Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mersin'de kaza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de sokağa çıkma yasağının ilk gününde ekmek dağıtmak için çıkan kamyonetle liman çalışanının kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.<br>Kaza, saat 08.30'da merkez Yenişehir ilçesi Demokrasi Kavşağı'nda meydana geldi. Ekmek dağıtımı yapmak için caddeye çıkan bir fırına ait kamyonet ile ismi öğrenilemeyen liman çalışanı yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, aydınlatma direğine çarptı. Sürücülerin yara almadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN<br>2020-04-23 10:47:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.