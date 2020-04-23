Jandarmadan 8 yaşındaki Çınar'a sürpriz doğum günü kutlaması

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince 8 yaşındaki küçük çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Yetkin Akoğlu, Adana'da çalıştığını, eşi ve çocuğunun Silifke'de yaşadığını, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çocuğunun doğum gününü kutlayamadıklarını söyledi. Akoğlu, oğlu Çınar'ın jandarmayı çok sevdiğini, bu nedenle doğum gününü birlikte kutlamak istediğini bildirdi.

Akoğlu'nun talebi üzerine harekete geçen Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazırladıkları pasta ile Akoğlu'nun Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evine gitti. Zili çalmadan önce pastanın üzerindeki mumları yakan jandarma ekipleri, kapı açıldığında 'İyi ki doğdun Çınar" şeklinde tempo tuttu. Jandarmanın sürprizi karşısında büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşayan 8 yaşındaki Çınar Akoğlu, mumları üfledikten sonra ekiplere teşekkür etti.

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