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İstihdama katkı sağlayacak Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesi imzalandı

İHA

– Mersin'de, iş piyasasına uygun nitelikteki iş gücü yetiştirmeye yönelik model geliştirmek amacıyla hayata geçirilecek ve istihdama katkı sağlayacak "Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi" projesi, Vali Ali İhsan Su başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

İstihdama katkı sağlayacak Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesi imzalandı

– Mersin’de, iş piyasasına uygun nitelikteki iş gücü yetiştirmeye yönelik model geliştirmek amacıyla hayata geçirilecek ve istihdama katkı sağlayacak “Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi” projesi, Vali Ali İhsan Su başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) aracılığıyla desteklediği 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan “Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi” projesinin imza töreni Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törene, proje sahibi Akdeniz Belediye Başkanlığı ile proje paydaşları olan Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin yanı sıra ÇKA yetkilileri katıldı.
Korona virüs salgını nedeniyle maskelerle ve sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirilen törende, imza öncesinde konuşan Vali Su, mesleki ve teknik eğitimin önemine işaret etti. Su, iş piyasasına uygun nitelikteki iş gücü yetiştirmeye yönelik model geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek projenin Mersin’in iş gücüne önemli katkı sağlayacağını belirten Su, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Gençlere mesleki eğitim verilecek
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında Akdeniz Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen ve 2 milyon 989 bin 100 TL toplam bütçesi olan projenin 2 milyon TL’si SOGEP tarafından karşılanacak. Proje kapsamında kurulacak Lojistik Mesleki Eğitim Merkezinde, mesleki yeterliliği bulunmayan 1929 yaş aralığındaki işsiz gençlerin mesleki eğitim ile yetkinliklerinin arttırılması ve böylelikle işgücüne katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.
150 metrekare alan üzerinde 1 adet mesleki eğitim simülatörünün olacağı merkezde, genel eğitim sınıfları, mesleki eğitim kursları, kurumsal kapasite arttırma hizmetleri, mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetleri ile merkezin gelişimine yönelik, eğitimcinin eğitimi, ulusal ve uluslararası network ağlarına üyelik gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.
Kurulacak merkez ile bireylerin mesleki gelişimleri ve işveren taleplerine cevap verebilecek hale gelmelerini sağlayacak teorik ve simülatör destekli uygulamalı eğitimler verilecek. Lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki niteliğe haiz bireylerin yetiştirileceği proje ile istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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