23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

İHA

Mersin'de bazı belediye başkanları, kurum ve oda başkanları, yayınladıkları mesajlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Mersin’de bazı belediye başkanları, kurum ve oda başkanları, yayınladıkları mesajlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin kuruluş gününü egemenliğimizi sonsuza dek koruyacak olan çocuklara armağan etmiştir. Biz de Toroslar Belediyesi olarak çocuklarımıza daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyoruz. Çünkü geleceğine sahip çıkacak nesil bugünün küçüğü, yarının büyüğü çocuklarımızdır. Bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız" dedi.
"Güzel günler yakındır"
MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli ise mesajında, "Bugün tüm dünyanın içerisinde bulunduğu salgın hastalık sürecinde evlerinden çıkamayan tüm çocuklarımıza, geleceğimizin çok daha güzel olacağını söylemek istiyor ve biraz daha sabretmelerini diliyorum. Kısa süre içerisinde hayatımızın normale döneceğine ve çocuklarımızın şen kahkahalarının yine ülkemizi süsleyeceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşünceler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, güçlü devletin en önemli iki değerini bir araya getirdiğini belirterek, " Bağımsızlık ve genç nesil. Zira çocuklar, her milletin geleceği ve temelidir. Türkiye’de bu bayram her zaman geniş katılımla, büyük bir önem atfedilerek, büyük bir coşku ve sevgiyle kutlanıyor. Bu yıl alışılagelen törenler, etkinlikler, kutlama programları düzenlenmeyecek, çocuklar evde kalmak zorundalar. Ben de bir anneyim ve biz ebeveynler, bugünlerde çocuklarımıza özel önem göstermeli, onların eğitime olan ilgisini sürdürmeli, onlara ilham vermeli, gelişimlerine destek vermeli ve morallerini yüksek tutmalıyız. Bugün onlar için güvenilir bir destek ve örnek olmak özellikle önem taşıyor. Bir çocuk için en güvenilir koruma; sağlık ve dostane bir ailedir. Çocuklara güzel ve güvenilir bir gelecek sağlamamız gerektiğini de anlıyoruz ve tam da bunun için Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk nükleer santrali inşa ediyoruz" diye konuştu.
"Çocuklarımızın haklarını korumalıyız"
Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp da bütün çocukların eşit, onurlu ve adil bir şekilde büyümesi gerektiğini söyledi. Çocuk haklarının, çocukların insan hakkı olduğunu vurgulayan Gökalp, "Yaşı, ırkı, cinsiyeti, maddi durumu veya doğum yeri neresi olursa olsun, her çocuğun hakları vardır. Bu haklar çocuk hakları sözleşmesi ile uluslararası kanunlarla korunmaktadır. Bu sözleşme her çocuğa adil, eşit ve onurlu şekilde davranılma hakkı tanımaktadır. Çocuk hakları sözleşmesi kanunları ayrım yapmaz ve her zaman çocukların çıkarınadır. Bütün çocuklar barış, onur, anlayış, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ortamı içinde büyümelidir. BM yasalarına göre bütün uluslar bu hakları çocuklara sağlamakla yükümlüdür. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi genel olarak 18 yaşına kadar olan bireyleri 'çocuk' olarak tanımlar ve onların 'yaşama hakkını', 'eksiksiz biçimde gelişme hakkını', 'zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkını', aile, kültür ve sosyal yaşama tam olarak katılma haklarını güvence altına alır. Özel ilgi ve eğitim gerektiren çocuklar için, özel düzenlemeler ve hükümler öngörür. Sözleşmenin önemli bir özelliği de insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeler arasında en kısa zamanda yürürlüğe giren belge oluşudur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 günlük yasağının ilk günü Mersin'de sessizlik hakim Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor
YEREL HABERLER 4 günlük yasağının ilk günü Mersin'de sessizlik ...
Mersin'de maskeli 23 Nisan töreni TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı Belirli sayıda kişinin katıldığı, sosyal mesafeye uyulan ve herkesin maske taktığı törende İstiklal Marşı okunarak, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca: "İnşallah nice 100 yıllara bu bayramı kutlarız"
YEREL HABERLER Mersin'de maskeli 23 Nisan töreni TBMM'nin ...
İstihdama katkı sağlayacak Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesi imzalandı
YEREL HABERLER İstihdama katkı sağlayacak Lojistik Mesleki Eğitim ...
54 kursiyer, “Silifke’nin Yoğurdu” ile 23 Nisan’ı kutladı Öğretmen, öğrenci, memur, çiftçi, işadamı, ev hanımının da aralarında bulunduğu 54 kursiyer, evlerinde aynı anda “Silifke’nin Yoğurdu” türküsünü oynayıp kayıt aldı, videolar klip haline dönüştürüldü
YEREL HABERLER 54 kursiyer, “Silifke’nin Yoğurdu” ile 23 Nisan’ı ...
Tarsus'ta bozulan yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta bozulan yollar onarılıyor
Jandarmadan 8 yaşındaki Çınar'a sürpriz doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Jandarmadan 8 yaşındaki Çınar'a sürpriz doğum günü ...
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mersin'de kaza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mersin'de kaza
Jandarmadan küçük Çınar'a sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Jandarmadan küçük Çınar'a sürpriz doğum günü
Vali Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ...
Başkan Seçer, ilçe belediye başkanlarıyla video konferansla görüştü Seçer: “Su faturalarının ve kira bedellerinin 3 ay ertelenmesi konularını temmuz ayındaki mecliste görüşeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, ilçe belediye başkanlarıyla video ...
Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan’ın 100. yılında 100 çocuğa hediye
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan’ın 100. yılında ...
Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sessizliği
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sessizliği
Mersin'de, toptancı halinde hizmet sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de, toptancı halinde hizmet sürüyor
Yörük aile, çadırda 23 Nisan'ı kutladı
YEREL HABERLER Yörük aile, çadırda 23 Nisan'ı kutladı
7 yaşındaki Tuğrul, evde sağlık çalışanları için siperlik maske üretiyor
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Tuğrul, evde sağlık çalışanları için ...
(Özel) 100 ton limon Mersin’den yola çıktı Mersin Büyükşehir Belediyesi aracı oldu, korona virüs sürecinde sıkıntı yaşayan üreticilerin elindeki 100 ton ürünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın aldı Mersin'de üreticiden satın alınan limonlar, İstanbul'da vatandaşa dağıtılacak
YEREL HABERLER (Özel) 100 ton limon Mersin’den yola çıktı Mersin ...
(Görüntülü) Erdemli Ziraat Odası, sağlık personellerine limon dağıttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erdemli Ziraat Odası, sağlık ...
Mersin’de bir evden 30 ton çöp çıktı Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yapılan bir ihbarı değerlendiren Toroslar Belediyesi ekipleri, bir evden 15 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev, temizlenerek dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Mersin’de bir evden 30 ton çöp çıktı Mersin’in merkez ...
Öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinde kutladı
YEREL HABERLER Öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinde kutladı
Başkanlardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Başkanlardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
(Görüntülü) Öğrencilerden evde 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öğrencilerden evde 23 Nisan kutlaması
Ercik: "Hizmet etmek yerine siyasi malzeme çıkarma çabasındalar" AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik: "Mersin Büyükşehir Belediyesi millete hizmet etmemek için mazeretler üretmektedir"
YEREL HABERLER Ercik: "Hizmet etmek yerine siyasi malzeme çıkarma ...
Tarsus Ülkü Ocağı’ndan Kaymakamlığa 10 bin adet maske
YEREL HABERLER Tarsus Ülkü Ocağı’ndan Kaymakamlığa 10 bin adet maske
Mezitli’de virüse rağmen 23 Nisan coşkusu yaşanacak
YEREL HABERLER Mezitli’de virüse rağmen 23 Nisan coşkusu yaşanacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X