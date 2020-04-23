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Gültak'tan 23 Nisan'da doğum günü sürprizi

İHA

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 23 Nisan'da dünyaya gelen çocuklara, sürpriz doğum günü ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gültak'tan 23 Nisan'da doğum günü sürprizi

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 23 Nisan’da dünyaya gelen çocuklara, sürpriz doğum günü ziyaretleri gerçekleştirdi.
Kaymakam Pamuk ile Belediye Başkanı Gültak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen, bu nedenle de doğum günü etkinliği düzenleyemeyen çocuklara sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.
Pamuk ve Gültak, ilk olarak Nusratiye Mahallesi’nde yaşayan Eren Yıldırım, ardından da Yeni Mahalle’de yaşayan Duru Demirkol’a sürpriz ziyaretler yaparak, hem doğum günü pastalarını hem de çeşitli hediyeler vererek çocuklara çifte bayram sevinci yaşattılar.
Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen ziyaretlerde Pamuk ve Gültak, çocukların doğum gününü ve 23 Nisan Bayramını kutladı, çocuklar ve aile bireyleri ile ayaküstü sohbet ettiler. Çocukların aileleri, Başkan Gültak ve Kaymakam Pamuk’un bu anlamlı günde kendilerini ziyaretleri ve çocuklarına verilen hediyelerden çok memnun olduklarını ifade ederek, teşekkür ettiler.
Site bahçesinde kutlama
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gün içerisinde ayrıca, Yeni Mahalle’de bulunan Yenikent Sitesi bahçesinde, belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen renkli etkinliğe de katıldı, küçük çocukların ve ailelerinin, bir asrı geride bırakan bayramının gurur ve coşkusuna ortak oldu. Başkan Gültak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Sevgi Evleri’nde misafir olan çocukları da unutmadı. Bayram nedeniyle, Sevgi Evinde düzenlenen etkinliğe pasta gönderen Gültak, çocukların sevinç ve mutluluğunu paylaştı.

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