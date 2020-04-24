Canlı müzik eşliğinde '23 Nisan' kutlaması

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir grup müzisyen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukları eğlendirmek ve sokağa çıkamayan vatandaşlara moral vermek için müzik programı düzenledi.<br>Merkez Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir sitenin altında ekipmanlarını kuran müzisyenler Samet Karataş ve Ali Saar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında söyledikleri şarkılarla vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Evlerinin balkon ve pencerelerine Türk bayrağı, Atatürk posteri ve balon asan vatandaşlar da şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren ve LED ışık gösterisinin de yapıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu. Amaçlarının sokağa çıkamayan vatandaşları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları eğlendirmek olduğunu söyleyen müzisyen Karataş, evde kal çağrısında bulundu.<br>Konser sırasında zabıta ekipleri çevrede önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-04-23 23:48:31<br>

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