Almanya'dan getirilen 165 Türkiye vatandaşı Mersin'de karantinaya alındı

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)ALMANYA'dan Türkiye´ye getirilen 165 Türk vatandaşı Mersin´de karantinaya alındı.<br>Almanya'dan uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 165 kişi, Adana Valiliği ve AFAD koordinesinde sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğinde otobüslere bindirildi. Otobüsler, vatandaşların gözetim altında tutulacağı Mersin'deki öğrenci yurduna hareket etti. Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen 165 kişi, 14 gün karantinada tutulacak.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-04-24 00:36:10<br>
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